Про це пише 24 Канал з посиланням на столичні телеграм-канали. Подекуди ціни на таксі сягали 800 гривень.

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У зв'язку з повітряною тривогою у Києві, яку оголосили о 17:20, потяги метро по "червоній" лінії курсували від станції "Академмістечко" до станції "Політехнічний інститут". Станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна", "Університет" і "Вокзальна" працювали лише в режимі укриття. Так цього вечора біля станцій спостерігалися шалені черги.

У метро Києва було скупчення людей через повітряну тривогу: дивіться відео

Транспортний колапс дещо спостерігався й на зупинках наземного транспорту.

Внаслідок цього у Києві різко зросли ціни на таксі. На окремих маршрутах вартість поїздки перевищувала 800 гривень. Особливо високими була вартість проїзду з одного берега столиці на інший.

Ціни на таксі в Києві були захмарні / Фото із соціальних мереж

Нагадаємо, натовпи на станціях метро часто спостерігаються під час повітряної тривоги. Але зараз тривога припала на "годину-пік", тому людей було набагато більше. Величезний натовп люди помітили на станції метро "Хрещатик" – місця там майже не лишилось Так само збільшився попит на послуги таксі.

Під час повітряної тривоги люди в Києві переховувалися в метро / Фото із соціальних мереж

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація запровадила програму "Соціальне таксі" для пенсіонерів та маломобільних громадян. Люди, які користуються цією послугою, мають право на безкоштовні поїздки.