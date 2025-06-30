Очікується вітер 15 – 20 метрів на секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологіччний центр у Києві.

Дивіться також Грози, дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 30 червня

У Києві буде негода

З ранку 30 червня до кінця доби 30 червня у Києві очікується несприятлива погода. Швидкість вітру досягатиме 15 – 20 метрів за секунду.

Через це оголошено І рівень небезпечності, – жовтий. Це стосується міста Києва та Київської області.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, за словами синоптиків, впродовж доби 30 червня в Україні подекуди можливі незначні короткочасні дощі та грози. Уночі у більшості південних, вдень у більшості західних та східних областей опадів не прогнозують.