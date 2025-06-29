Також можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

За словами синоптиків, впродовж доби в Україні подекуди можливі незначні короткочасні дощі та грози. Уночі у більшості південних, вдень у більшості західних та східних областей опадів не прогнозують.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень у північній частині країни місцями будуть сильні пориви швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

За даними Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень буде від 20 до 25 градусів тепла. На півдні країни та Закарпатті синоптики прогнозують спеку до 30 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +21...+23;

Ужгород +27...+29;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +22...+24;

Рівне +21...+23;

Житомир +22...+24;

Вінниця +22...+24;

Одеса +28...+30;

Миколаїв +27...+29;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +22...+24;

Чернігів +21...+23;

Суми +20...+22;

Полтава +21...+23;

Дніпро +23...+25;

Запоріжжя +26...+28;

Донецьк +23...+25;

Луганськ +22...+24;

Харків +22...+24.



Прогноз погоди в Україні на 30 червня 2025 року / Карта Укргідрометцентру