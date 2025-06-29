Также возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Какой будет погода в июле: прогноз на месяц

Какой будет погода в Украине

По словам синоптиков, в течение суток в Украине местами возможны незначительные кратковременные дожди и грозы. Ночью в большинстве южных, днем в большинстве западных и восточных областей осадков не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Днем в северной части страны местами будут сильные порывы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, днем будет от 20 до 25 градусов тепла. На юге страны и Закарпатье синоптики прогнозируют жару до 30 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +21...+23;

Ужгород +27...+29;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +22...+24;

Ровно +21...+23;

Житомир +22...+24;

Винница +22...+24;

Одесса +28...+30;

Николаев +27...+29;

Херсон +29...+31;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +21...+23;

Сумы +20...+22;

Полтава +21...+23;

Днепр +23...+25;

Запорожье +26...+28;

Донецк +23...+25;

Луганск +22...+24;

Харьков +22...+24.



Прогноз погоды в Украине на 30 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра