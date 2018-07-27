Цены на алкоголь в Украине могут значительно вырасти: известна дата

В начале осени, в частности в сентябре этого года стоимость алкогольных напитков в Украине может повыситься сразу на 13 процентов.

Об этом сообщил директор ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко в Facebook.

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"За полгода стоимость алкогольной корзины выросла на 2%, или на 3,6 гривны. На конец июня 2018 года он стоил 156,8 гривны, тогда как на начало года его стоимость составила 153,2 гривны. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка столового отечественного вина 0,75 литра, бутылка отечественного пива 0,5 литра и бутылка водки 0,5 литра", – отметил политик.

Эксперт отметил, что по данным Госстата, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев 2018 от 1% до 3%.

Дорошенко рассказал, что водка подорожала на 1%, пиво – на 2%, а отечественные вина – на 3%. То есть получается, что отечественное вино подорожало на 2 гривны, пиво на 90 копеек, а водка – на 70 копеек. Так, в конце июня бутылка 0,5 литра водки стоит 81,9 гривны, бутылка 0,75 литра вина – 60,4 гривны, а бутылка пива 0,5 литра – 14,5 гривны.

Но уже в сентябре можно ожидать резкого роста стоимости алкоголя на 13% в связи с повышением минимальной розничной цены на весь алкоголь,

– добавил Дорошенко.