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Ціни на алкоголь в Україні можуть значно зрости: відома дата

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В Україні у вересні може подорожчати алкоголь
В Україні у вересні може подорожчати алкоголь / Фото з відкритих джерел

На початку осені, зокрема у вересні цього року вартість алкогольних напоїв в Україні може підвищитися одразу на 13 відсотків.

Про це повідомив директор асоціації постачальників торговельних мереж, депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко у Facebook.

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"За півроку вартість алкогольного кошика зросла на 2%, або на 3,6 гривні. На кінець червня 2018 року він коштував 156,8 гривні, тоді як на початок року його вартість становила 153,2 гривні. До нашого алкогольного кошику увійшли пляшка столового вітчизняного вина 0,75 літра, пляшка вітчизняного пива 0,5 літра і пляшка горілки 0,5 літра", – зазначив політик.

Експерт зауважив, що за даними Держстату, усі види алкогольних напоїв подорожчали за перші шість місяців 2018 року від 1% до 3%. 

Дорошенко розповів, що горілка подорожчала на 1%, пиво – на 2%, а вітчизняні вина – на 3%. Тобто виходить, що вітчизняне вино подорожчало на 2 гривні, пиво на 90 копійок, а горілка – на  70 копійок. Так, наприкінці червня пляшка 0,5 літра горілки коштує 81,9 гривні, пляшка 0,75 літра вина – 60,4 гривні, а пляшка пива 0,5 літра – 14,5 гривні.

Але вже у вересні можна очікувати різкого зростання вартості алкоголю на 13% у зв’язку з підняттям мінімальної роздрібної ціни на весь алкоголь,
– додав Дорошенко.

 

Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок Ціни
Джерело: 24 Канал
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