Скільки грошей українці витрачають на алкоголь: неочікувані дані

Головне не скільки ти заробляєш, а як ти витрачаєш. Якщо цей вислів перефразувати на український манер, то вийде приблизно таке: головне не скільки ти заробляєш, а як швидко ростуть ціни і які платіжки прийдуть наприкінці місяця. Бо наче і дохід більший, але от тікають ці гроші з кишень із геометричною прогресією.

22 мільярди гривень – на таку суму скоротилися заощадження українців за перший квартал 2018 року.

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Якщо доходи населення склали 657,9 мільярда гривень, то витратили українці ще більше – 679,9 мільярда гривень. І це не зважаючи на те, що номінальні доходи населення зросли на 23, 6%.

Прибуток у розрахунку на одну особу за аналогічний період з минулим роком зріс на 3000 гривень і тепер складає 11 370 гривень.



Прибуток у розрахунку на одну особу зріс на 3000 гривень

Цікаво, що з урахуванням росту цін за останні два роки витрати українців лише на алкоголь і тютюн зросли майже на 60%. За перший квартал 2018 року українці накупували спиртного на 38 мільярдів гривень.



За перших 4 місяці 2018 року українці накупували спиртного на 38 мільярдів гривень

До слова, понад 40% або 7,5 мільйонів – стільки працездатного населення в Україні отримує зарплату із бюджетних коштів. За даними МЗС, на території Росії працює практично кожен 12-ий українець. А поляки прогнозують, що до кінця 2020-го на їхній ринок праці потраплятимуть до 300 тисяч українців щорічно.