В яку країну найбільше хочуть виїхати українці: неочікувані дані

Країна можливостей – саме так називають Сполучені Штати. Але так думають не усі. Для прикладу, українці краще б поїхали у процвітаючу Ерефію, аніж у США. Радує лише те, що кількість громадян, які хочуть покинути Україну, зменшується.

Лише 7% українців планує найближчим часои виїхати на тривале проживання за кордоном. З тих, хто планує поїхати, 62% робили конкретні кроки для цього.

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36% усіх охочих виїхати за кордон з метою тривалого перебування обрали б Польщу. Із величезним відставанням на другій сходинці Чехія – 12%. До трійки країн куди б перебрались жити українці потрапила Німеччина – 11%.



Скільки українців хочуть виїхати до Польщі, Чехії та Німеччини

Цікаво що Сполучені Штати ваблять українців навіть менше ніж росіян: 6% та 7% відповідно.



Охочі виїхати до США в Україні та Росії

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