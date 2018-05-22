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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

В яку країну найбільше хочуть виїхати українці: неочікувані дані

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Країна можливостей – саме так називають Сполучені Штати. Але так думають не усі. Для прикладу, українці краще б поїхали у процвітаючу Ерефію, аніж у США. Радує лише те, що кількість громадян, які хочуть покинути Україну, зменшується.

Лише 7% українців планує найближчим часои виїхати на тривале проживання за кордоном. З тих, хто планує поїхати, 62% робили конкретні кроки для цього.

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36% усіх охочих виїхати за кордон з метою тривалого перебування обрали б Польщу. Із величезним відставанням на другій сходинці Чехія – 12%. До трійки країн куди б перебрались жити українці потрапила Німеччина – 11%.

Скільки українців хочуть виїхати до Польщі, Чехії та Німеччини
Скільки українців хочуть виїхати до Польщі, Чехії та Німеччини

Цікаво що Сполучені Штати ваблять українців навіть менше ніж росіян: 6% та 7% відповідно.

Охочі виїхати до США в Україні та Росії
Охочі виїхати до США в Україні та Росії

Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут

Теги: Новини України Новини США Новини Польщі Чехія
Джерело: 24 Канал
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