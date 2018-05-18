Скільки громадян не знають головних українських борців із корупцією: обурливі цифри

Після революції гідності усі вірили: нарешті із корупціонерами почнуть справжню боротьбу. Створили відповідні відомства і призначили туди головних борців із корупцією. Та от, хто вони, ці борці, і чи підтримує їх український народ. Можливо, і підтримував би, якби знав їхні імена.

76,6 % – тотальна більшість українців не знають, хто такий директор НАБУ Артем Ситник.

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Популярність керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури теж бажає кращого. Лише 73 % впізнає Назара Холодницького. 70 % українців ніколи не чули про Сергія Лещенка. Мустафу Найєма не знають 47,5 % українців.



Скільки людей не знає про Мустафу Найєма

А от найчеснішого політика від опоблоку Юрія Бойка не знає лише 16,5 % українців. Корінного українця Вадима Рабіновича не впізнають лише 13% українців.

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