Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17. 05 – з давніх-давен вишиванка для українців була оберегом від нечистих сил. Хто її тільки не одягав, і звичайні люди, і політики. Але одна нечиста сила таки вишиванку побоялась одягти. Недоброзичливі дарма приписують президентському кумові дорогі відпочинки. Можливо, він літав на курси підвищення кваліфікації: переймав досвід у сейшельських політиків.

Також у випуску: Маєток Петра Симоненка. Як політики використовують правоохоронців. Матіос підкорив даму, яку не вдалось підкорити Путіну. Чи знають українці тих, хто бореться з корупцією: цифри.