Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17. 05 – з давніх-давен вишиванка для українців була оберегом від нечистих сил. Хто її тільки не одягав, і звичайні люди, і політики. Але одна нечиста сила таки вишиванку побоялась одягти. Недоброзичливі дарма приписують президентському кумові дорогі відпочинки. Можливо, він літав на курси підвищення кваліфікації: переймав досвід у сейшельських політиків.
Також у випуску:
Маєток Петра Симоненка.
Як політики використовують правоохоронців.
Матіос підкорив даму, яку не вдалось підкорити Путіну.
Чи знають українці тих, хто бореться з корупцією: цифри.
Джерело: 24 Канал
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