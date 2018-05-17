Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 05 – с давних времен вышиванка для украинцев была оберегом от нечистых сил. Кто ее только не надевал, и обычные люди, и политики. Но одна нечистая сила таки вышиванку побоялась надеть. Недоброжелатели зря приписывают президентскому куму дорогой отдых. Возможно, он летал на курсы повышения квалификации: перенимал опыт у сейшельских политиков.

Также в выпуске: Имение Петра Симоненко. Как политики используют правоохранителей. Матиос покорил даму, которую не удалось покорить Путину. Знают ли украинцы тех, кто борется с коррупцией: цифры.