Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 05 – с давних времен вышиванка для украинцев была оберегом от нечистых сил. Кто ее только не надевал, и обычные люди, и политики. Но одна нечистая сила таки вышиванку побоялась надеть. Недоброжелатели зря приписывают президентскому куму дорогой отдых. Возможно, он летал на курсы повышения квалификации: перенимал опыт у сейшельских политиков.
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Источник: 24 Канал
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