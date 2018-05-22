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В какую страну больше всего хотят уехать украинцы: неожиданные данные

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Страна возможностей – именно так называют Соединенные Штаты. Но так думают не все. Например, украинцы лучше бы поехали в процветающую Эрэфию, чем в США. Радует лишь то, что количество граждан, которые хотят покинуть Украину, уменьшается.

Лишь 7% украинцев планирует в ближайшее время выехать на длительное проживание за рубеж. Из тех, кто планирует поехать, 62% делали конкретные шаги для этого.

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36% всех желающих выехать за границу с целью длительного пребывания выбрали бы Польшу. С огромным отставанием на втором месте Чехия – 12%. В тройку стран куда бы перебрались жить украинцы попала Германия – 11%.

Скільки українців хочуть виїхати до Польщі, Чехії та Німеччини
Сколько украинцев хотят выехать в Польшу, Чехию и Германию

Интересно, что Соединенные Штаты привлекают украинцев даже меньше чем россиян: 6% и 7% соответственно.

Охочі виїхати до США в Україні та РосіїЖелающие выехать в США в Украине и России

Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости США Чехия Новости Польши
Источник: 24 Канал
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