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СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь

Вести.UA 449 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 21.05 – если где-то вы увидите традиционных бабушек предпенсионного возраста, которые неожиданно начнут раздеваться, возможно, они просто берут пример со своего кумира. То, что Ляшко выиграет президентские выборы, знает только сам Ляшко. Однако радикальная болезнь затронула и остальные партии.

Также в выпуске:

Разрушительница мифов Супрун.

Сколько украинцев хочет в Штаты.

Теги: Новости Украины Олег Ляшко Юлия Тимошенко Вести.UA
Источник: 24 Канал
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