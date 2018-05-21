Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь

В свежем выпуске "Вести.UA" за 21.05 – если где-то вы увидите традиционных бабушек предпенсионного возраста, которые неожиданно начнут раздеваться, возможно, они просто берут пример со своего кумира. То, что Ляшко выиграет президентские выборы, знает только сам Ляшко. Однако радикальная болезнь затронула и остальные партии.

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