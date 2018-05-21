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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба

Вєсті.UA 468 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 21.05 – якщо десь ви побачите традиційних бабусь передпенсійного віку, які зненацька почнуть роздягатися, можливо, вони просто беруть приклад зі своєї кумирки. Те, що Ляшко виграє президентські вибори, знає лише сам Ляшко. Проте радикальна хвороба зачепила і решту партії.

Також у випуску:

Руйнівниця міфів Супрун.

Скільки українців хоче у Штати.

Теги: Новини України Вєсті.UA Юлія Тимошенко Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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