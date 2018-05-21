Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 21.05 – якщо десь ви побачите традиційних бабусь передпенсійного віку, які зненацька почнуть роздягатися, можливо, вони просто беруть приклад зі своєї кумирки. Те, що Ляшко виграє президентські вибори, знає лише сам Ляшко. Проте радикальна хвороба зачепила і решту партії.

Також у випуску: Руйнівниця міфів Супрун. Скільки українців хоче у Штати.