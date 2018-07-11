Сколько денег украинцы тратят на алкоголь: неожиданные данные

Главное не сколько ты зарабатываешь, а как ты тратишь. Если это выражение перефразировать на украинский манер, то получится примерно следующее: главное не сколько ты зарабатываешь, а как быстро растут цены и какие платежки придут в конце месяца. Потому что как бы и доход больше, но вот бегут эти деньги из карманов с геометрической прогрессией.

22 миллиарда гривен – на такую сумму сократились сбережения украинцев за первый квартал 2018 года.

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Если доходы населения составили 657,9 миллиарда гривен, то потратили украинцы еще больше – 679,9 миллиарда гривен. И это несмотря на то, что номинальные доходы населения выросли на 23,6%.

Прибыль в расчете на одно лицо за аналогичный период с прошлым годом вырос на 3 тысячи гривен и теперь составляет 11 370 гривен.

Прибыль в расчете на одного человека вырос на 3000 гривен

Интересно, что с учетом роста цен за последние два года расходы украинцев только на алкоголь и табак выросли почти на 60%. За первый квартал 2018 года украинцы накупили спиртного на 38 миллиардов гривен.

За первые 4 месяца 2018 года украинцы накупили спиртного на 38 миллиардов гривен

К слову, более 40% или 7,5 миллионов – столько трудоспособного населения в Украине получает зарплату с бюджетных средств. По данным МИД, на территории России работает практически каждый двенадцатый украинец. А поляки прогнозируют, что до конца 2020-го на их рынок труда будут попадать до 300 тысяч украинцев ежегодно.