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Телеканал новостей 24 Новости Цифра

Чем занимается трудоспособное население в Украине: детали в цифрах

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По данным МИД, на территории России работает практически каждый 12-й украинец. А поляки прогнозируют, что до конца 2020-го на их рынок труда попадут до 300 тысяч украинцев ежегодно.

Более 40% или 7,5 миллионов – столько трудоспособного населения в Украине получает зарплату из бюджетных средств.

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Каждый 4 гражданин Украины трудится на заводе или фабрике, почти 10% украинцев трудятся в транспортной сфере. А практически каждый пятый предоставляет свои услуги в сфере образования.


Каждый пятый украинец предоставляет свои услуги в сфере образования

Около 5% официально задействованы в аграрном секторе. По неофициальным данным, тех, кто работает в сфере сельского хозяйства, вдвое больше. Столько же получают семьи, работая в супермаркетах и на рынках.


Около 10% граждан Украины задействованы в аграрном секторе

Каждый 10 в Украине – государственный чиновник, из них 3% работают в местных органах власти.


Каждый 10 украинец – чиновник, 3% работают в органах местной власти

К слову, лишь 7% украинцев планируют в ближайшее время выехать на длительное проживание за границей. Из тех, кто планирует уехать, 62% делали конкретные шаги для этого. 36% всех желающих выехать за рубеж с целью длительного пребывания выбрали бы Польшу, 12% – Чехию, 11% – Германию.

Теги: Новости Украины статистика Рынок труда
Источник: 24 канал
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