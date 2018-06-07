Сколько граждан Украины не планирует идти на выборы: впечатляющие цифры
Админресурс имеет повод для радости, ведь манипуляции с голосами вполне вероятны. .Количество тех украинцев, которые не планируют голосовать или еще не знают, пойдут ли на выборы, просто поражает.
17% избирателей или каждый пятый украинец не намерен участвовать в голосовании на предстоящих выборах.
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Не определились намерены ли голосовать еще 15% избирателей.
Примерно 15% избирателей не определились будут ли они голосовать
Две трети опрошенных считают, что в политику должны прийти новые лидеры. Главными качествами этих лидеров должны стать некоррумпированность, честность и готовность реально защищать интересы людей.
Некоторые украинцы считают, что в политику должны прийти новые лидеры
А вот четкий план действий нового лидера является важной характеристикой только для каждого 5-го украинца.
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