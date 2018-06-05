Успехи "непрезидентской" компании Roshen: неожиданные данные
С тех пор как Петр Порошенко стал президентом дела в корпорации Roshen, которую он отдал в слепой траст пошли удивительно успешно. Практически в каждом крупном городе в центре появился фирменный магазин слепотрастовой компании.
По сравнению с 2017 годом корпорация Roshen увеличила свои экспортные поставки в Евросоюз на 22%, а это более 4000 тонн продукции.
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В общем Roshen представлена на рынках 35 стран мира.
Roshen экспортирует в ЕС свыше 4000 тонн продукции
Доля продукции в экспорте украинских производителей сладостей составляет 37%. В состав Roshen входят 9 производственных площадок и заводов.
Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий.
Roshen производит около 320 видов кондитерских изделий
Общий объем производства достигает 450 тысяч тонн продукции в год.
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