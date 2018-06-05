Сколько компаний принадлежит семьям депутатов: интересные данные

Бизнесмены, топ-менеджеры, и остальные слои зажиточного населения Украины удивительным образом все бросают и пытаются пробиться в парламент, чтобы просто писать законы, получая куда меньшие деньги. Конечно же это не правда, потому что если посчитать сколько компаний принадлежит семьям избранников – все становится понятным.

6 – таким количеством компаний владеют семьи народных депутатов. То есть, на 423 народных депутата, приходится почти 2500 тысячи связанных с ними юридических лиц.

2500 компаний депутатов

За последний год депутатские семьи неожиданно выиграли 12 500 государственных тендеров на общую сумму свыше 4 миллиарда гривен.

Читайте также: На что тратит средства "Укрзализныця": детали в цифрах

Практически 75% публичных закупок выигрывают компании, принадлежащие семьям бывших регионалов. Среди нардепов, которые больше всего зарабатывают на закупках – семейство Левочкиных, Гереги, Богуслаевы, Ивахив.



Депутаты-регионалы