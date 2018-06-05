08:24
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 14°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
  • пятница
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Цифра
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Сколько компаний принадлежит семьям депутатов: интересные данные

110 Читати новину українською

Бизнесмены, топ-менеджеры, и остальные слои зажиточного населения Украины удивительным образом все бросают и пытаются пробиться в парламент, чтобы просто писать законы, получая куда меньшие деньги. Конечно же это не правда, потому что если посчитать сколько компаний принадлежит семьям избранников – все становится понятным.

6 – таким количеством компаний владеют семьи народных депутатов. То есть, на 423 народных депутата, приходится почти 2500 тысячи связанных с ними юридических лиц.

2500 компаний депутатов

За последний год депутатские семьи неожиданно выиграли 12 500 государственных тендеров на общую сумму свыше 4 миллиарда гривен.

Читайте также: На что тратит средства "Укрзализныця": детали в цифрах

Практически 75% публичных закупок выигрывают компании, принадлежащие семьям бывших регионалов. Среди нардепов, которые больше всего зарабатывают на закупках – семейство Левочкиных, Гереги, Богуслаевы, Ивахив.


Депутаты-регионалы

Теги: Деньги Ивахив Степан Петрович Богуслаев Вячеслав Александрович Герега Александр Владимирович Галина Герега Сергей Левочкин
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как Италия выступает против беженцев
4 июня, 23:00 Как Италия выступает против беженцев
Іван Яковина 176
4 июня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 606
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
264
Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке
4 июня, 21:36 Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке
Роман Пагулич 300
Недешевое удовольствие: сколько украинцы тратят на еду
4 июня, 20:05 Недешевое удовольствие: сколько украинцы тратят на еду
355
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук