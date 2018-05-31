На что тратит средства "Укрзализныця": детали в цифрах

В середине мая "Укрзализныця" пошла на безпрецендетний шаг. Ради комфорта пассажиров начала внедрять новейшую технологию уборки вагонов. Только на моющие средства потратят до 10 миллионов гривен. На пылесосы и прочий инвентарь уйдет еще столько же. Поэтому реализация анонсированного подорожания билетов - никого не удивила.

12% – настолько возросла стоимость железнодорожных билетов дальнего сообщения. Следующее подорожание, которое тоже увеличится на 12%, "Укрзализныця" запланировала на октябрь.

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Переиндексация не затронет только билеты на "Интерсити+" 1 класса. Укрзализныце поднятие тарифов должно принести до 500 миллионов гривен.



Прибыль "Укрзализныци"

Последний раз Укрзализныца поднимала тарифы на внутренние пассажирские перевозки в 2014 году. А в течение прошлого года, данные сообщения привели к ущербу более 3,6 миллиарда гривен.