На що витрачає кошти "Укрзалізниця": деталі у цифрах

В середині травня "Укрзалізниця" пішла на безпрецендетний крок. Заради комфорту пасажирів почала впроваджувати новітню технологію прибирання вагонів. Лише на миючі засоби витратять до 10 мільйонів гривень. На пилососи та інший інвентар піде ще стільки ж. Тому реалізація анонсованого подорожчання квитків - нікого не здивувала.

12% – настільки зросла вартість залізничних квитків дальнього сполучення. Наступне подорожчання, яке теж збільшиться на 12%, "Укрзалізниця" запланувала на жовтень. Читайте також: Скільки глядачів прийшло на НСК "Олімпійський" під час фіналу ЛЧ: приголомшливі цифри Переіндексація не зачепить лише квитки на "Інтерсіті+" 1 класу. Укрзалізниці підняття тарифів має принести до 500 мільйонів гривень.

Прибуток "Укрзалізниці" Востаннє Укрзалізниця піднімала тарифи на внутрішні між пасажирські перевезення у 2014 році. А протягом минулого року, данні сполучення призвели до збитків на понад 3,6 мільярда гривень.