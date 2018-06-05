Скільки компаній належить родинам депутатів: цікаві дані

Бізнесмени, топ-менеджери, і решта верств заможного населення України дивним чином усе кидають і намагаються пробитися до парламенту, аби просто писати закони, отримуючи куди менші гроші. Звісно ж це не правда, бо якщо порахувати скільки компаній належить родинам обранців – усе стає зрозумілим.

6 – такою кількістю компаній володіють родини народних депутатів. Тобто, на 423 народних депутата, припадає майже 2500 тисячі пов'язаних з ними юридичних осіб.

2500 компаній депутатів За останній рік депутатські сім'ї несподівано виграли 12 500 державних тендерів, на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Читайте також: На що витрачає кошти "Укрзалізниця": деталі у цифрах Практично 75% публічних закупівель виграють компанії, які належать сім’ям колишніх регіоналів. Серед нардепів, які найбільше заробляють на закупівлях – сімейство Льоіочкіних, Гереги, Богуслаєви, Івахів.

Депутати-регіонали