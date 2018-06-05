Успіхи "непрезидентської" компанії Roshen: неочікувані дані
Відколи Петро Порошенко став президентом справи у корпорації Roshen, яку він віддав у сліпий траст пішли дивовижно успішно. Практично у кожному великому місті в центрі з'явився фірмовий магазин сліпотрастової компанії.
У порівнянні із 2017 роком корпорація Roshen збільшила свої експортні постачання до Євросоюзу на 22%, а це понад 4000 тонн продукції.
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Загалом Roshen представлена на ринках 35 країн світу.
Roshen експортує до ЄС понад 4000 тонн продукції
Частка продукції в експорті українських виробників солодощів становить 37%. До складу Roshen входять 9 виробничих площадок та заводів.
Корпорація виробляє близько 320 видів кондитерських виробів.
Вироби Roshen
Загальний обсяг виробництва досягає 450 тисяч тонн продукції за рік.