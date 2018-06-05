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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Успіхи "непрезидентської" компанії Roshen: неочікувані дані

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Відколи Петро Порошенко став президентом справи у корпорації Roshen, яку він віддав у сліпий траст пішли дивовижно успішно. Практично у кожному великому місті в центрі з'явився фірмовий магазин сліпотрастової компанії.

У порівнянні із 2017 роком корпорація Roshen збільшила свої експортні постачання до Євросоюзу на 22%, а це понад 4000 тонн продукції.

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Загалом Roshen представлена на ринках 35 країн світу.


Roshen експортує до ЄС понад 4000 тонн продукції

Частка продукції в експорті українських виробників солодощів становить 37%. До складу Roshen входять 9 виробничих площадок та заводів. 

Корпорація виробляє близько 320 видів кондитерських виробів.


Вироби Roshen

Загальний обсяг виробництва досягає 450 тисяч тонн продукції за рік. 

Теги: Новини України Європа Євросоюз
Джерело: 24 канал
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