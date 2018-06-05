Успіхи "непрезидентської" компанії Roshen: неочікувані дані

Відколи Петро Порошенко став президентом справи у корпорації Roshen, яку він віддав у сліпий траст пішли дивовижно успішно. Практично у кожному великому місті в центрі з'явився фірмовий магазин сліпотрастової компанії.

У порівнянні із 2017 роком корпорація Roshen збільшила свої експортні постачання до Євросоюзу на 22%, а це понад 4000 тонн продукції. Читайте також: Скільки компаній належить родинам депутатів: цікаві дані Загалом Roshen представлена на ринках 35 країн світу.

Roshen експортує до ЄС понад 4000 тонн продукції Частка продукції в експорті українських виробників солодощів становить 37%. До складу Roshen входять 9 виробничих площадок та заводів. Корпорація виробляє близько 320 видів кондитерських виробів.

Вироби Roshen Загальний обсяг виробництва досягає 450 тисяч тонн продукції за рік.