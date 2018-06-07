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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скільки громадян України не планує йти на вибори: вражаючі цифри

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Адмінресурс має привід для радості, адже маніпуляції із голосами цілком ймовірні. .Кількість тих українців, які не планують голосувати або ж ще не знають чи підуть на вибори, просто вражає .

17 % виборців або кожен 5-ий українець не має наміру брати участь у голосуванні на майбутніх виборах.

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Не визначилися чи мають намір голосувати ще 15 % виборців.


Приблизно 15 % виборців не визначилися чи будуть вони голосувати

Дві третини опитаних вважають, що в політику мають прийти нові лідери. Головними якостями цих лідерів мають стати некорумпованість, чесність та готовність реально захищати інтереси людей.


Деякі українці вважають, що в політику мають прийти нові лідери

А от чіткий план дій нового лідера є важливою характеристикою лише для кожного 5-го українця.

Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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