Скільки громадян України не планує йти на вибори: вражаючі цифри
Адмінресурс має привід для радості, адже маніпуляції із голосами цілком ймовірні. .Кількість тих українців, які не планують голосувати або ж ще не знають чи підуть на вибори, просто вражає .
17 % виборців або кожен 5-ий українець не має наміру брати участь у голосуванні на майбутніх виборах.
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Не визначилися чи мають намір голосувати ще 15 % виборців.
Приблизно 15 % виборців не визначилися чи будуть вони голосувати
Дві третини опитаних вважають, що в політику мають прийти нові лідери. Головними якостями цих лідерів мають стати некорумпованість, чесність та готовність реально захищати інтереси людей.
Деякі українці вважають, що в політику мають прийти нові лідери
А от чіткий план дій нового лідера є важливою характеристикою лише для кожного 5-го українця.
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