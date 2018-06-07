Скільки громадян України не планує йти на вибори: вражаючі цифри

Адмінресурс має привід для радості, адже маніпуляції із голосами цілком ймовірні. .Кількість тих українців, які не планують голосувати або ж ще не знають чи підуть на вибори, просто вражає .

17 % виборців або кожен 5-ий українець не має наміру брати участь у голосуванні на майбутніх виборах. Читайте також: Успіхи "непрезидентської" компанії Roshen: неочікувані дані Не визначилися чи мають намір голосувати ще 15 % виборців.

Приблизно 15 % виборців не визначилися чи будуть вони голосувати Дві третини опитаних вважають, що в політику мають прийти нові лідери. Головними якостями цих лідерів мають стати некорумпованість, чесність та готовність реально захищати інтереси людей.

Деякі українці вважають, що в політику мають прийти нові лідери А от чіткий план дій нового лідера є важливою характеристикою лише для кожного 5-го українця.