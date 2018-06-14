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Чим займається працездатне населення в Україні: деталі у цифрах

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За даними МЗС, на території Росії працює практично кожен 12-ий українець. А поляки прогнозують, що до кінця 2020-го на їхній ринок праці потраплятимуть до 300 тисяч українців щорічно.

Понад 40% або 7,5 мільйонів – стільки працездатного населення в Україні отримує зарплату із бюджетних коштів.

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Кожен 4 громадянин України трудиться на заводі або фабриці, майже 10% українців трудяться у транспортній сфері. А практично кожен п’ятий надає свої послуги у сфері освіти.


Кожен п’ятий українець надає свої послуги у сфері освіти

Близько 5% офіційно задіяні в аграрному секторі. За неофіційними даними, тих, хто працює у сфері сільського господарства вдвічі більше. Стільки ж отримують сім’ї, працюючи у супермаркетах та на ринках.


Близько 10% громадян України задіяні в аграрному секторі

Кожен 10 в Україні – державний чиновник, з них 3% працюють у місцевих органах влади.


Кожен 10 українець – чиновник, 3% працюють в органах місцевої влади

До слова, лише 7% українців планує найближчим часом виїхати на тривале проживання за кордоном. З тих, хто планує поїхати, 62% робили конкретні кроки для цього. 36% усіх охочих виїхати за кордон з метою тривалого перебування обрали б Польщу, 12% – Чехію, 11% – Німеччину.

Теги: Новини України Ринок праці статистика
Джерело: 24 канал
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