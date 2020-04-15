Цены на гречку, хлеб и молоко государство якобы снова собралось регулировать
С 15 апреля и пока будет действовать режим чрезвычайной ситуации в Украине правительство Дениса Шмыгаля якобы намерено возобновить государственное регулирование цен на некоторые социальные продукты и медицинские изделия.
Об этом рассказал в фейсбуке председатель ОО "Национальный совет экономического развития" и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
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По его словам, с 15 апреля правительство Шмыгаля "возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия" в учреждениях торговли. Но не будет затрагивать производителей или поставщиков.
Отменили влияние государства на цены, напомним, решением Кабмина от 7 июня 2017 – почти три года тому назад.
Цены на какие продукты будет регулировать государство
Правительство собирается мониторить цены на 10 продуктов:
- Гречка.
- Сахар.
- Мука пшеничная высшего сорта.
- Макароны украинского производства.
- Молоко жирности 2,5% в пленке.
- Ржано-пшеничный хлеб.
- Куриные яйца 1 категории.
- Курица в тушке.
- Сливочное масло 72,5%.
- Минеральная вода без газа.
Также цены регулировать будут на 8 фармацевтических препаратов и 2 медицинские товары – медицинские маски и перчатки, ведь это средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Каким образом государство будет влиять на цены
- Заведение торговли через электронную форму обязуют сообщать о намерении повысить цену на товары из списка в Госпродпотребслужбу.
- Государство же будет изучать причины повышения цены, определять экономическую обоснованность такого решения и выдавать заключение.
Важно! О государственном регулировании цен пока нет никакой официальной информации.
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