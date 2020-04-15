Цены на гречку, хлеб и молоко государство якобы снова собралось регулировать

С 15 апреля и пока будет действовать режим чрезвычайной ситуации в Украине правительство Дениса Шмыгаля якобы намерено возобновить государственное регулирование цен на некоторые социальные продукты и медицинские изделия.

Об этом рассказал в фейсбуке председатель ОО "Национальный совет экономического развития" и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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По его словам, с 15 апреля правительство Шмыгаля "возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия" в учреждениях торговли. Но не будет затрагивать производителей или поставщиков.

Отменили влияние государства на цены, напомним, решением Кабмина от 7 июня 2017 – почти три года тому назад.

Цены на какие продукты будет регулировать государство

Правительство собирается мониторить цены на 10 продуктов:

Гречка.

Сахар.

Мука пшеничная высшего сорта.

Макароны украинского производства.

Молоко жирности 2,5% в пленке.

Ржано-пшеничный хлеб.

Куриные яйца 1 категории.

Курица в тушке.

Сливочное масло 72,5%.

Минеральная вода без газа.

Также цены регулировать будут на 8 фармацевтических препаратов и 2 медицинские товары – медицинские маски и перчатки, ведь это средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Каким образом государство будет влиять на цены

Заведение торговли через электронную форму обязуют сообщать о намерении повысить цену на товары из списка в Госпродпотребслужбу.

Государство же будет изучать причины повышения цены, определять экономическую обоснованность такого решения и выдавать заключение.

Важно! О государственном регулировании цен пока нет никакой официальной информации.