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      Цены на гречку, хлеб и молоко государство якобы снова собралось регулировать

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      Цены на некоторые продукты будет регулировать государство / Иллюстративное фото (pixabay)

      С 15 апреля и пока будет действовать режим чрезвычайной ситуации в Украине правительство Дениса Шмыгаля якобы намерено возобновить государственное регулирование цен на некоторые социальные продукты и медицинские изделия.

      Об этом рассказал в фейсбуке председатель ОО "Национальный совет экономического развития" и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

      Важно знать Магазины согласились снизить цены на время карантина: какие именно и на что

      По его словам, с 15 апреля правительство Шмыгаля "возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия" в учреждениях торговли. Но не будет затрагивать производителей или поставщиков. 

      Отменили влияние государства на цены, напомним, решением Кабмина от 7 июня 2017 – почти три года тому назад. 

      Цены на какие продукты будет регулировать государство

      Правительство собирается мониторить цены на 10 продуктов:

      • Гречка.
      • Сахар.
      • Мука пшеничная высшего сорта.
      • Макароны украинского производства.
      • Молоко жирности 2,5% в пленке.
      • Ржано-пшеничный хлеб.
      • Куриные яйца 1 категории.
      • Курица в тушке.
      • Сливочное масло 72,5%.
      • Минеральная вода без газа.

      Также цены регулировать будут на 8 фармацевтических препаратов и 2 медицинские товары – медицинские маски и перчатки, ведь это средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

      Каким образом государство будет влиять на цены

      • Заведение торговли через электронную форму обязуют сообщать о намерении повысить цену на товары из списка в Госпродпотребслужбу.
      • Государство же будет изучать причины повышения цены, определять экономическую обоснованность такого решения и выдавать заключение.

      Важно! О государственном регулировании цен пока нет никакой официальной информации. 

      карантин
      Какие заведения работают в период карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Торговля Продукты Кабинет Министров Украины Цены Цены на гречку
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