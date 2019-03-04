12:36
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Цены на квартиры в новостройках Львова: что изменилось в феврале

      9 Читати новину українською
      Цены на недвижимость в новостройках Львова в феврале 2019
      Цены на недвижимость в новостройках Львова в феврале 2019 / Колаж 24 каналу

      Цены на недвижимость в новостройках Львова уже несколько месяцев подряд демонстрируют образцовую стабильность.

      Недвижимость 24 проанализировала, какую динамику демонстрировали цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости Львова от начала 2019 года.

      Читайте также: Цены на квартиры в новостройках Киева в феврале ощутимо упали: инфографика

      По данным портала недвижимости ЛУН.ua, уже 5 месяц подряд средняя цена метра квадратного в новостройках Львова сохраняется на отметке 15 900 гривен за квадрат.

      Минимальная цена в гривнах также не демонстрирует никакой динамики - еще с ноября 2018 года она зафиксирована на отметке 10 500 гривен за метр квадратный.

      ціни на нерухомість новобудови Львів лютий 2019
      Цены на недвижимость в новостройках Львова в гривнах в феврале 2019

      Зато средняя цена в валюте по курсу межбанка в феврале немного выросла - с 570 до 590 долларов США за квадратный метр.

      Ціни на нерухомість новобудови Львів лютий 2019
      Цены на недвижимость в новостройках Львова в долларах в феврале 2019

      Как в феврале 2019 года изменились цены в новостройках в районах Львова?

      Несмотря на то, что средняя цена в новостройках, по данным аналитиков, не меняется уже несколько месяцев подряд, однако в феврале стоимость квартир на первичке таки несколько изменилась в зависимости от района. В некоторых районах она ощутимо снизилась.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в январе и в феврале 2019​
      Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м²
      Сыховский​ 16300 16000
      Шевченковский 16500 16200
      Железнодорожный 18100 18400
      Лычаковский 18100 18500
      Франковский 20200 20500
      Галицкий 33600 32500

       

       

       Читайте больше о том, во сколько обойдется рассрочка квартиры на 3 года в новостройке Львова – в материале.

       

      Читайте также:

      •  
      blog_ava
      С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
      сегодня
      12033
      Теги: Рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости Львова Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В СССР жилось лучше?
      сегодня , 12:00 В СССР жилось лучше?
      Ян Валетов 429
      Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      сегодня , 11:49 Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      Юліана Вінтюк 1465
      Российские ракеты угрожают Европе, но и китайские угрожают России, – минобороны Германии
      сегодня , 10:09 Российские ракеты угрожают Европе, но и китайские угрожают России, – минобороны Германии
      162
      Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      сегодня , 09:18 Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 227
      Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      3 марта , 23:00 Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      Сергій Фурса 652
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Почему в Украине дорожает недвижимость: объяснение архитектора
       1 февраля , 11:59
      Вакарчук не идет в президенты: что известно о его недвижимости
       29 января , 10:10
      Рынок недвижимости в пригороде и на окраинах Киева: цены и прогнозы
       25 февраля , 13:04
      Как изменится Музей Гончара в Киеве после реконструкции: фото и видео
       19 февраля , 10:50
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук