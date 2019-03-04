Цены на квартиры в новостройках Львова: что изменилось в феврале
Цены на недвижимость в новостройках Львова уже несколько месяцев подряд демонстрируют образцовую стабильность.
Недвижимость 24 проанализировала, какую динамику демонстрировали цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости Львова от начала 2019 года.
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По данным портала недвижимости ЛУН.ua, уже 5 месяц подряд средняя цена метра квадратного в новостройках Львова сохраняется на отметке 15 900 гривен за квадрат.
Минимальная цена в гривнах также не демонстрирует никакой динамики - еще с ноября 2018 года она зафиксирована на отметке 10 500 гривен за метр квадратный.
Цены на недвижимость в новостройках Львова в гривнах в феврале 2019
Зато средняя цена в валюте по курсу межбанка в феврале немного выросла - с 570 до 590 долларов США за квадратный метр.
Цены на недвижимость в новостройках Львова в долларах в феврале 2019
Как в феврале 2019 года изменились цены в новостройках в районах Львова?
Несмотря на то, что средняя цена в новостройках, по данным аналитиков, не меняется уже несколько месяцев подряд, однако в феврале стоимость квартир на первичке таки несколько изменилась в зависимости от района. В некоторых районах она ощутимо снизилась.
|Район
|Январь 2019, грн/м²
|Февраль 2019, грн/м²
|Сыховский
|16300
|16000
|Шевченковский
|16500
|16200
|Железнодорожный
|18100
|18400
|Лычаковский
|18100
|18500
|Франковский
|20200
|20500
|Галицкий
|33600
|32500
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