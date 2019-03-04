Цены на квартиры в новостройках Львова: что изменилось в феврале

Цены на недвижимость в новостройках Львова уже несколько месяцев подряд демонстрируют образцовую стабильность.

Недвижимость 24 проанализировала, какую динамику демонстрировали цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости Львова от начала 2019 года.

Читайте также: Цены на квартиры в новостройках Киева в феврале ощутимо упали: инфографика

По данным портала недвижимости ЛУН.ua, уже 5 месяц подряд средняя цена метра квадратного в новостройках Львова сохраняется на отметке 15 900 гривен за квадрат.

Минимальная цена в гривнах также не демонстрирует никакой динамики - еще с ноября 2018 года она зафиксирована на отметке 10 500 гривен за метр квадратный.



Цены на недвижимость в новостройках Львова в гривнах в феврале 2019

Зато средняя цена в валюте по курсу межбанка в феврале немного выросла - с 570 до 590 долларов США за квадратный метр.



Цены на недвижимость в новостройках Львова в долларах в феврале 2019

Как в феврале 2019 года изменились цены в новостройках в районах Львова?

Несмотря на то, что средняя цена в новостройках, по данным аналитиков, не меняется уже несколько месяцев подряд, однако в феврале стоимость квартир на первичке таки несколько изменилась в зависимости от района. В некоторых районах она ощутимо снизилась.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в январе и в феврале 2019​ Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м² Сыховский​ 16300 16000 Шевченковский 16500 16200 Железнодорожный 18100 18400 Лычаковский 18100 18500 Франковский 20200 20500 Галицкий 33600 32500

Читайте больше о том, во сколько обойдется рассрочка квартиры на 3 года в новостройке Львова – в материале.

Читайте также: