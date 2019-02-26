Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
Что происходит на первичном и вторичном рынках недвижимости Украины и чего от них ждать в 2019 году.
Какие тенденции наблюдались на рынке недвижимости в Украине по итогам 2018 года и каковы прогнозы на 2019 Недвижимость 24 узнавала у специалистов.
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Первичный рынок будет дорожать
Аналитики прогнозируют, что в течение года цены на жилье в новостройках будут расти, и на это есть ряд причин.
Представитель девелоперской компании AVM Development Group Владислав Кононов отметил, что себестоимость строительства может вырасти в пределах 15%, и как следствие, стоимость жилья на первичном рынке пригорода Киева может увеличиться на 10% в гривне.
На стоимость квартир в новостройках также могут повлиять новые государственные строительные нормы касаемо строительства.
Например, за счет снижения этажности строительства в пригороде Киева расходы строительных компаний могут вырасти на 8-12%.
Что предусматривают новые ГСН относительно плотности строительства, читайте больше в материале
Цены на жилье на первичном рынке недвижимости Украины в 2019-м будут расти//Фото: Unsplush
От чего зависят цены на "вторичке"?
Цены на вторичном рынке недвижимости напрямую зависят от валютных колебаний. Об этом в комментарии Недвижимости 24 рассказал представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.
Специалист пояснил, что поскольку практически все операции на вторичном рынке недвижимости Украины номинируются в долларах США, даже незначительное колебание курса отражается на ценах на квадратные метры.
Согласно прогнозу Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, в 2019-м в эконом-сегменте вторички будет наблюдаться сокращение предложения, а темпы запуска новых объектов на первичном рынке несколько снизятся.
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Президентские и парламентские выборы, скорее, повлияют на психологический настрой украинцев в вопросе покупки недвижимости.
Вторичный рынок недвижимости Украины: прогноз на 2019
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