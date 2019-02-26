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      Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019

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      Первичный и вторичный рынок недвижимости Украины: прогноз на 2019
      Первичный и вторичный рынок недвижимости Украины: прогноз на 2019 / Коллаж 24 канала

      Что происходит на первичном и вторичном рынках недвижимости Украины и чего от них ждать в 2019 году.

      Какие тенденции наблюдались на рынке недвижимости в Украине по итогам 2018 года и каковы прогнозы на 2019 Недвижимость 24 узнавала у специалистов.

      Читайте также: Рынок недвижимости в пригороде и на окраинах Киева: цены и прогнозы

      Первичный рынок будет дорожать

      Аналитики прогнозируют, что в течение года цены на жилье в новостройках будут расти, и на это есть ряд причин.

      Представитель девелоперской компании AVM Development Group Владислав Кононов отметил, что себестоимость строительства может вырасти в пределах 15%, и как следствие, стоимость жилья на первичном рынке пригорода Киева может увеличиться на 10% в гривне.

      На стоимость квартир в новостройках также могут повлиять новые государственные строительные нормы касаемо строительства.

      Например, за счет снижения этажности строительства в пригороде Киева расходы строительных компаний могут вырасти на 8-12%.

      Что предусматривают новые ГСН относительно плотности строительства, читайте больше в материале

      первичный рынок недвижимость 2019 прогноз
      Цены на жилье на первичном рынке недвижимости Украины в 2019-м будут расти//Фото: Unsplush

      От чего зависят цены на "вторичке"?

      Цены на вторичном рынке недвижимости напрямую зависят от валютных колебаний. Об этом в комментарии Недвижимости 24 рассказал представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

      Специалист пояснил, что поскольку практически все операции на вторичном рынке недвижимости Украины номинируются в долларах США, даже незначительное колебание курса отражается на ценах на квадратные метры.

      Согласно прогнозу Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, в 2019-м в эконом-сегменте вторички будет наблюдаться сокращение предложения, а темпы запуска новых объектов на первичном рынке несколько снизятся.

      Читайте больше: Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году

      Президентские и парламентские выборы, скорее, повлияют на психологический настрой украинцев в вопросе покупки недвижимости.

      ринок нерухомості вторинний ринок нерухомості прогноз
      Вторичный рынок недвижимости Украины: прогноз на 2019

      Читайте больше в материале: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

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      Теги: Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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