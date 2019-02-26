Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019

Что происходит на первичном и вторичном рынках недвижимости Украины и чего от них ждать в 2019 году.

Какие тенденции наблюдались на рынке недвижимости в Украине по итогам 2018 года и каковы прогнозы на 2019 Недвижимость 24 узнавала у специалистов.

Читайте также: Рынок недвижимости в пригороде и на окраинах Киева: цены и прогнозы

Первичный рынок будет дорожать

Аналитики прогнозируют, что в течение года цены на жилье в новостройках будут расти, и на это есть ряд причин.

Представитель девелоперской компании AVM Development Group Владислав Кононов отметил, что себестоимость строительства может вырасти в пределах 15%, и как следствие, стоимость жилья на первичном рынке пригорода Киева может увеличиться на 10% в гривне.

На стоимость квартир в новостройках также могут повлиять новые государственные строительные нормы касаемо строительства.

Например, за счет снижения этажности строительства в пригороде Киева расходы строительных компаний могут вырасти на 8-12%.

Что предусматривают новые ГСН относительно плотности строительства, читайте больше в материале



Цены на жилье на первичном рынке недвижимости Украины в 2019-м будут расти//Фото: Unsplush

От чего зависят цены на "вторичке"?

Цены на вторичном рынке недвижимости напрямую зависят от валютных колебаний. Об этом в комментарии Недвижимости 24 рассказал представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

Специалист пояснил, что поскольку практически все операции на вторичном рынке недвижимости Украины номинируются в долларах США, даже незначительное колебание курса отражается на ценах на квадратные метры.

Согласно прогнозу Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, в 2019-м в эконом-сегменте вторички будет наблюдаться сокращение предложения, а темпы запуска новых объектов на первичном рынке несколько снизятся.

Читайте больше: Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году

Президентские и парламентские выборы, скорее, повлияют на психологический настрой украинцев в вопросе покупки недвижимости.



Вторичный рынок недвижимости Украины: прогноз на 2019

Читайте больше в материале: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам