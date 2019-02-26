Первинний і вторинний ринок нерухомості: що буде з цінами у 2019

Що відбувається на первинному та вторинному ринках нерухомості України та чого від них чекати у 2019 році.

Які тенденції спостерігались на ринку нерухомості в Україні за підсумками 2018 року та які прогнози на 2019 Нерухомість 24 дізнавалась у фахівців.

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Первинний ринок дорожчатиме

Аналітики прогнозують, що впродовж року ціни на житло в новобудовах ростимуть і на це є низка причин.

Представник девелоперської компанії AVM Development Group Владислав Кононов зазначив, що собівартість будівництва може зрости в межах 15%, і як наслідок, вартість житла на первинному ринку передмістя Києва може збільшитися на 10% у гривні.

На вартість помешкань у новобудовах також можуть вплинути нові державні будівельні норми щодо будівництва.

Наприклад, за рахунок зниження поверховості будівництва у передмісті Києва витрати будівельних компаній можуть зрости на 8-12%.

Що передбачають нові ДБН щодо щільності будівництва, читайте більше у матеріалі



Ціни на житло на первинному ринку нерухомості України у 2019-му ростимуть//Фото: Unsplush

Від чого залежать ціни на "вторинці"?

Ціни на вторинному ринку нерухомості прямо залежать від валютних коливань. Про це у коментарі Нерухомість 24 розповів представник Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас.

Фахівець пояснив, що оскільки практично усі операції на вторинному ринку нерухомості України номінуються у доларах США, навіть незначне коливання курсу відображається на цінах на квадратні метри.

За прогнозом Асоціації фахівців з нерухомості України, у 2019-му в економ-сегменті вторинки спостерігатиметься скорочення пропозиції, а темпи запуску нових об'єктів на первинному ринку дещо знизяться.

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Президентські та парламентські вибори, швидше, вплинуть на психологічне налаштування українців у питанні купівлі нерухомості.



Вторинний ринок нерухомості України: прогноз на 2019

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