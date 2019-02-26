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      Первинний і вторинний ринок нерухомості: що буде з цінами у 2019

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      Первинний і вторинний ринок нерухомості України: прогноз на 2019
      Первинний і вторинний ринок нерухомості України: прогноз на 2019 / Колаж 24 каналу

      Що відбувається на первинному та вторинному ринках нерухомості України та чого від них чекати у 2019 році.

      Які тенденції спостерігались на ринку нерухомості в Україні за підсумками 2018 року та які прогнози на 2019 Нерухомість 24 дізнавалась у фахівців.

      Читайте також: Ринок нерухомості у передмісті та на околицях Києва: ціни та прогнози

      Первинний ринок дорожчатиме

      Аналітики прогнозують, що впродовж року ціни на житло в новобудовах ростимуть і на це є низка причин.

      Представник девелоперської компанії AVM Development Group Владислав Кононов зазначив, що собівартість будівництва може зрости в межах 15%, і як наслідок, вартість житла на первинному ринку передмістя Києва може збільшитися на 10% у гривні.

      На вартість помешкань у новобудовах також можуть вплинути нові державні будівельні норми щодо будівництва.

      Наприклад, за рахунок зниження поверховості будівництва у передмісті Києва витрати будівельних компаній можуть зрости на 8-12%.

      Що передбачають нові ДБН щодо щільності будівництва, читайте більше у матеріалі

      первинний ринок нерухомість 2019 прогноз
      Ціни на житло на первинному ринку нерухомості України у 2019-му ростимуть//Фото: Unsplush

      Від чого залежать ціни на "вторинці"?

      Ціни на вторинному ринку нерухомості прямо залежать від валютних коливань. Про це у коментарі Нерухомість 24 розповів представник Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас.

      Фахівець пояснив, що оскільки практично усі операції на вторинному ринку нерухомості України номінуються у доларах США, навіть незначне коливання курсу відображається на цінах на квадратні метри.

      За прогнозом Асоціації фахівців з нерухомості України, у 2019-му в економ-сегменті вторинки спостерігатиметься скорочення пропозиції, а темпи запуску нових об'єктів на первинному ринку дещо знизяться.

      Читайте більше: Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році

      Президентські та парламентські вибори, швидше, вплинуть на психологічне налаштування українців у питанні купівлі нерухомості.

      ринок нерухомості вторинний ринок нерухомості прогноз
      Вторинний ринок нерухомості України: прогноз на 2019

      Читайте більше у матеріалі: Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям

       

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      Теги: Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Вторинний ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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