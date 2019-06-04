Цены на квартиры в новостройках Львова упали впервые с начала года
По итогам мая 2019 средняя цена метра квадратного в новостройках Львова снизилась после более полугода стабильности.
По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua, средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости города в мае уменьшилась почти на 2% – до 15 700 гривен за квадрат.
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По итогам апреля 2019, она была зафиксирована на отметке 16 000 гривен за метр квадратный.
Зато минимальная цена квадрата в новостройках Львова в мае выросла до 10 600 гривен.
Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Львова в мае 2019
Сколько стоит м² в новостройках в разных районах Львова?
В некоторых районах города за месяц средняя цена метра квадратного выросла, а в других наоборот – упала.
Так, в центральном Галицком районе квадратный метр в новостройке подорожал более чем на 1000 гривен – до 33 600 гривен за квадрат.
Зато в Шевченковском районе, где сосредоточено преимущественно жилье комфорт-класса, квадратный метр в новостройке можно приобрести в среднем на 300 гривен дешевле, чем в прошлом месяце.
|Район
|Январь 2019, грн/м²
|Февраль 2019, грн/м²
|Март 2019, грн/м²
|Апрель 2019, грн/м²
|Май 2019, грн/м²
|Сыховский
|16300
|16000
|16300
|16300
|16600
|Шевченковский
|16500
|16200
|16300
|16300
|16000
|Железнодорожный
|18100
|18400
|18400
|18400
|19200
|Лычаковский
|18100
|18500
|19300
|19200
|21000
|Франковский
|20200
|20500
|20300
|20100
|20000
|Галицкий
|33600
|32500
|32300
|32300
|33600
Для сравнения, цены на квартиры в новостройках Киева в мае резко пошли вверх.
Недвижимость 24 уже писала, чем обусловлен рост цен на аренду жилья во Львове.