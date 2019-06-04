13:08
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Цены на квартиры в новостройках Львова упали впервые с начала года

      15 Читати новину українською
      Цены на квартиры в новостройках Львова в мае 2019
      Цены на квартиры в новостройках Львова в мае 2019 / Коллаж 24 канала

      По итогам мая 2019 средняя цена метра квадратного в новостройках Львова снизилась после более полугода стабильности.

      По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua, средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости города в мае уменьшилась почти на 2% – до 15 700 гривен за квадрат.

      Смотрите также: Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика

      По итогам апреля 2019, она была зафиксирована на отметке 16 000 гривен за метр квадратный.

      Зато минимальная цена квадрата в новостройках Львова в мае выросла до 10 600 гривен.

      ціна на нерухомість новобудови Львів травень 2019
      Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Львова в мае 2019

      Сколько стоит м² в новостройках в разных районах Львова?

      В некоторых районах города за месяц средняя цена метра квадратного выросла, а в других наоборот – упала.

      Так, в центральном Галицком районе квадратный метр в новостройке подорожал более чем на 1000 гривен – до 33 600 гривен за квадрат.

      Зато в Шевченковском районе, где сосредоточено преимущественно жилье комфорт-класса, квадратный метр в новостройке можно приобрести в среднем на 300 гривен дешевле, чем в прошлом месяце.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова​
      Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м² Апрель 2019, грн/м² Май 2019, грн/м²
      Сыховский 16300 16000 16300 16300 16600
      Шевченковский 16500 16200 16300 16300 16000
      Железнодорожный 18100 18400 18400 18400 19200
      Лычаковский 18100 18500 19300 19200 21000
      Франковский 20200 20500 20300 20100 20000
      Галицкий 33600 32500 32300 32300 33600

       

      Для сравнения, цены на квартиры в новостройках Киева в мае резко пошли вверх.

      Недвижимость 24 уже писала, чем обусловлен рост цен на аренду жилья во Львове.

       
      Читайте также:
      •  
      blog_ava
      Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      сегодня
      12995
      Теги: Покупка недвижимости Цены на недвижимость Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 12:27 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 5939
      Запускаем старый круг, или Где Служба финансовых расследований?
      сегодня , 12:00 Запускаем старый круг, или Где Служба финансовых расследований?
      Блог Соцмережі 224
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 11:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 117
      Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      сегодня , 10:00 Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      Повернись живим 644
      Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      сегодня , 08:40 Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      Олена Скачко 1596
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук