Цены на квартиры в новостройках Львова упали впервые с начала года

По итогам мая 2019 средняя цена метра квадратного в новостройках Львова снизилась после более полугода стабильности.

По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua, средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости города в мае уменьшилась почти на 2% – до 15 700 гривен за квадрат.

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По итогам апреля 2019, она была зафиксирована на отметке 16 000 гривен за метр квадратный.

Зато минимальная цена квадрата в новостройках Львова в мае выросла до 10 600 гривен.



Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Львова в мае 2019

Сколько стоит м² в новостройках в разных районах Львова?

В некоторых районах города за месяц средняя цена метра квадратного выросла, а в других наоборот – упала.

Так, в центральном Галицком районе квадратный метр в новостройке подорожал более чем на 1000 гривен – до 33 600 гривен за квадрат.

Зато в Шевченковском районе, где сосредоточено преимущественно жилье комфорт-класса, квадратный метр в новостройке можно приобрести в среднем на 300 гривен дешевле, чем в прошлом месяце.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова​ Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м² Апрель 2019, грн/м² Май 2019, грн/м² Сыховский 16300 16000 16300 16300 16600 Шевченковский 16500 16200 16300 16300 16000 Железнодорожный 18100 18400 18400 18400 19200 Лычаковский 18100 18500 19300 19200 21000 Франковский 20200 20500 20300 20100 20000 Галицкий 33600 32500 32300 32300 33600

Для сравнения, цены на квартиры в новостройках Киева в мае резко пошли вверх.

Недвижимость 24 уже писала, чем обусловлен рост цен на аренду жилья во Львове.