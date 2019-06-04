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      Ціни на квартири у новобудовах Львова впали вперше від початку року

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      Ціни на квартири у новобудовах Львова у травні 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Львова у травні 2019 / Колаж 24 каналу

      За підсумками травня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова знизилась після понад півроку стабільності.

      За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН.ua, середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості міста у травні зменшилась на майже 2% – до 15 700 гривень за квадрат.

      Дивіться також: Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка

      За підсумками квітня 2019, вона була зафіксована на позначці 16 000 гривень за метр квадратний.

      Натомість мінімальна ціна квадрата у новобудовах Львова у травні зросла до 10 600 гривень.

      ціна на нерухомість новобудови Львів травень 2019
      Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова у травні 2019

      Скільки коштує м² у новобудовах в різних районах Львова?

      У деяких районах міста за місяць середня ціна метра квадратного зросла, а в інших навпаки – впала.

      Так, у центральному Галицькому районі метр квадратний у новобудові здорожчав на понад 1000 гривень – до 33 600 гривень за квадрат.

      Натомість у Шевченківському районі, де зосереджене переважно житло комфорт-класу, метр квадратний у новобудові можна придбати в середньому на 300 гривень дешевше, ніж минулого місяця.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова
      Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м² Березень 2019, грн/м² Квітень 2019, грн/м² Травень 2019, грн/м²
      Сихівський 16300 16000 16300 16300 16600
      Шевченківський 16500 16200 16300 16300 16000
      Залізничний 18100 18400 18400 18400 19200
      Личаківський 18100 18500 19300 19200 21000
      Франківський 20200 20500 20300 20100 20000
      Галицький 33600 32500 32300 32300 33600

       

      Для порівняння, ціни на квартири у новобудовах Києва у травні різко пішли догори.

      Нерухомість 24 уже писала, чим зумовлене зростання цін на оренду житла у Львові.

       
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Ціни на нерухомість Купівля нерухомості
      Джерело: 24 канал
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