Ціни на квартири у новобудовах Львова впали вперше від початку року
За підсумками травня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова знизилась після понад півроку стабільності.
За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН.ua, середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості міста у травні зменшилась на майже 2% – до 15 700 гривень за квадрат.
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За підсумками квітня 2019, вона була зафіксована на позначці 16 000 гривень за метр квадратний.
Натомість мінімальна ціна квадрата у новобудовах Львова у травні зросла до 10 600 гривень.
Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова у травні 2019
Скільки коштує м² у новобудовах в різних районах Львова?
У деяких районах міста за місяць середня ціна метра квадратного зросла, а в інших навпаки – впала.
Так, у центральному Галицькому районі метр квадратний у новобудові здорожчав на понад 1000 гривень – до 33 600 гривень за квадрат.
Натомість у Шевченківському районі, де зосереджене переважно житло комфорт-класу, метр квадратний у новобудові можна придбати в середньому на 300 гривень дешевше, ніж минулого місяця.
|Район
|Січень 2019, грн/м²
|Лютий 2019, грн/м²
|Березень 2019, грн/м²
|Квітень 2019, грн/м²
|Травень 2019, грн/м²
|Сихівський
|16300
|16000
|16300
|16300
|16600
|Шевченківський
|16500
|16200
|16300
|16300
|16000
|Залізничний
|18100
|18400
|18400
|18400
|19200
|Личаківський
|18100
|18500
|19300
|19200
|21000
|Франківський
|20200
|20500
|20300
|20100
|20000
|Галицький
|33600
|32500
|32300
|32300
|33600
Для порівняння, ціни на квартири у новобудовах Києва у травні різко пішли догори.
Нерухомість 24 уже писала, чим зумовлене зростання цін на оренду житла у Львові.