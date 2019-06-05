Цены на квартиры в новостройках Одессы неожиданно пошли на спад
После резкого подорожания по итогам апреля в мае средняя цена метра квадратного в новостройках Одессы несколько снизилась.
По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua, в мае метр квадратный в одесских новостройках можно было приобрести в среднем за 18 500 гривен за квадрат.
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Минимальная цена уже третий месяц подряд сохраняется на отметке 13 400 гривен за квадрат.
Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Одессы
Недвижимость 24 уже писала, что цены на квартиры в новостройках Одессы стремительно приближаются к киевским.
Где в Одессе самое дорогое жилье?
Квартиры комфорт-класса в новостройках в Суворовском или Малиновском районе города можно приобрести в среднем за 15 300 гривен за квадрат.
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Немного дороже стоят квартиры в Киевском районе – там придется заплатить в среднем 19 300 гривен за метр квадратный в новостройке.
Самая дорогая недвижимость в центральном Приморском районе города. Здесь возводят преимущественно жилье класса "элит", цена метра кваратного в котором может достигать даже 40 тысяч гривен.
Цены на квартиры в новостройках в различных районах Одессы в мае 2019
Например, стоимость 1-комнатной квартиры в новостройке на Французском бульваре начинается от 3,5 миллионов гривен.
1-комнатная квартира в новостройке на Французском бульваре за 3,5 миллионов грн
Правда, специалисты предупреждают, что каждый третий ЖК в Одессе строят без надлежащих разрешений.
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