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      Цены на квартиры в новостройках Одессы неожиданно пошли на спад

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      Цены на квартиры в новостройках Одессы в мае 2019
      Цены на квартиры в новостройках Одессы в мае 2019 / Коллаж 24 канала

      После резкого подорожания по итогам апреля в мае средняя цена метра квадратного в новостройках Одессы несколько снизилась.

      По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua, в мае метр квадратный в одесских новостройках можно было приобрести в среднем за 18 500 гривен за квадрат.

      Читайте также: Строят меньше, без разрешений и по почти киевскими ценами: что сейчас с рынком недвижимости Одессы

      Минимальная цена уже третий месяц подряд сохраняется на отметке 13 400 гривен за квадрат.

      Ціни на квартири новобудови Одеса
      Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Одессы

      Недвижимость 24 уже писала, что цены на квартиры в новостройках Одессы стремительно приближаются к киевским.

      Где в Одессе самое дорогое жилье?

      Квартиры комфорт-класса в новостройках в Суворовском или Малиновском районе города можно приобрести в среднем за 15 300 гривен за квадрат.

      Смотрите также: Как начался курортный сезон в Одессе и оккупированном Крыму: показательные фото

      Немного дороже стоят квартиры в Киевском районе – там придется заплатить в среднем 19 300 гривен за метр квадратный в новостройке.

      Самая дорогая недвижимость в центральном Приморском районе города. Здесь возводят преимущественно жилье класса "элит", цена метра кваратного в котором может достигать даже 40 тысяч гривен.

      Ціни на квартири новобудови Одеса райони
      Цены на квартиры в новостройках в различных районах Одессы в мае 2019

      Например, стоимость 1-комнатной квартиры в новостройке на Французском бульваре начинается от 3,5 миллионов гривен.

      квартира новобудова Одеса
      1-комнатная квартира в новостройке на Французском бульваре за 3,5 миллионов грн

      Правда, специалисты предупреждают, что каждый третий ЖК в Одессе строят без надлежащих разрешений.

      Читайте, какие документы требовать у застройщика перед тем, как покупать квартиру в новостройке

       
      сравните цены на квартиры в новостройках львова и киева в мае 2019:
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      Теги: Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Одессы Цены на недвижимость
      Источник: 24 канал
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