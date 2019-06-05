Цены на квартиры в новостройках Одессы неожиданно пошли на спад

После резкого подорожания по итогам апреля в мае средняя цена метра квадратного в новостройках Одессы несколько снизилась.

По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua, в мае метр квадратный в одесских новостройках можно было приобрести в среднем за 18 500 гривен за квадрат.

Читайте также: Строят меньше, без разрешений и по почти киевскими ценами: что сейчас с рынком недвижимости Одессы

Минимальная цена уже третий месяц подряд сохраняется на отметке 13 400 гривен за квадрат.



Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Одессы

Недвижимость 24 уже писала, что цены на квартиры в новостройках Одессы стремительно приближаются к киевским.

Где в Одессе самое дорогое жилье?

Квартиры комфорт-класса в новостройках в Суворовском или Малиновском районе города можно приобрести в среднем за 15 300 гривен за квадрат.

Смотрите также: Как начался курортный сезон в Одессе и оккупированном Крыму: показательные фото

Немного дороже стоят квартиры в Киевском районе – там придется заплатить в среднем 19 300 гривен за метр квадратный в новостройке.

Самая дорогая недвижимость в центральном Приморском районе города. Здесь возводят преимущественно жилье класса "элит", цена метра кваратного в котором может достигать даже 40 тысяч гривен.



Цены на квартиры в новостройках в различных районах Одессы в мае 2019

Например, стоимость 1-комнатной квартиры в новостройке на Французском бульваре начинается от 3,5 миллионов гривен.



1-комнатная квартира в новостройке на Французском бульваре за 3,5 миллионов грн

Правда, специалисты предупреждают, что каждый третий ЖК в Одессе строят без надлежащих разрешений.

Читайте, какие документы требовать у застройщика перед тем, как покупать квартиру в новостройке