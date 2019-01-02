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      Цены на недвижимость в новостройках Киева: что изменилось в декабре 2018

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      Цены на недвижимость в новостройках Киева в декабре 2018
      Цены на недвижимость в новостройках Киева в декабре 2018 / Коллаж 24 канала

      В конце 2018-го года цены на квадратный метр на первичном рынке жилья в Киеве продолжали падать.

      Аналитики портала недвижимости ЛУН.uа подсчитали, как изменились цены на недвижимость в новостройках Киева и области в последний месяц прошлого года.

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      Так, в декабре 2018 средняя цена квадратного метра в новом жилом фонде в столице продолжала снижаться и остановилась на отметке 23000 гривен (или 840 долларов) за квадрат.

      После пика в сентябре 2018 средняя цена жилья в новостройках Киева падала в течение трех последних месяцев года.

      Минимальная цена в декабре опустилась до 16000 гривен за метр квадратный.

      ціна нерухомість новобудови Київ
      Цена квадратного метра в новостройках Киева в декабре 2018

      Самое дешевое жилье в новостройках Киева в последний месяц 2018 можно было уже привычно купить в Деснянском и Дарницком районах города. За метр квадратный эконом-класса просят в среднем 18 тысяч гривен за квадрат.

      Ціни нерухомість новобудови Київ
      Средняя цена метра квадратного в новостройках в районах Киева

      Для сравнения в Печерском районе в центре Киева придется выложить свыше 49 тысяч гривен за метр квадратный.

      К слову, с 1 января 2019 года в Киеве выросла квартплата за обслуживание домов и придомовой территории.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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