Цены на недвижимость в новостройках Киева: что изменилось в декабре 2018

В конце 2018-го года цены на квадратный метр на первичном рынке жилья в Киеве продолжали падать.

Аналитики портала недвижимости ЛУН.uа подсчитали, как изменились цены на недвижимость в новостройках Киева и области в последний месяц прошлого года.

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Так, в декабре 2018 средняя цена квадратного метра в новом жилом фонде в столице продолжала снижаться и остановилась на отметке 23000 гривен (или 840 долларов) за квадрат.

После пика в сентябре 2018 средняя цена жилья в новостройках Киева падала в течение трех последних месяцев года.

Минимальная цена в декабре опустилась до 16000 гривен за метр квадратный.



Цена квадратного метра в новостройках Киева в декабре 2018

Самое дешевое жилье в новостройках Киева в последний месяц 2018 можно было уже привычно купить в Деснянском и Дарницком районах города. За метр квадратный эконом-класса просят в среднем 18 тысяч гривен за квадрат.



Средняя цена метра квадратного в новостройках в районах Киева

Для сравнения в Печерском районе в центре Киева придется выложить свыше 49 тысяч гривен за метр квадратный.

К слову, с 1 января 2019 года в Киеве выросла квартплата за обслуживание домов и придомовой территории.