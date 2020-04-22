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      Цены на нефть выросли более чем на 10%: что известно

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      Що відомо про ціни на нафту 22 квітня / AP

      На торгах в среду, 22 апреля, цены на нефть ведущих марок выросли более чем на 10%. Цена на Brent превысила 20 долларов за баррель

      Водночас вартість нафти WTI виросла на 39,8% – до 16,18 долара за барель. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

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      Пізніше котирування трохи знизилися: Brent впала до 20,14 долара за барель, а WTI – до 14,25 долара за барель.

      Зверніть увагу! Нафта дорожчає, незважаючи на новини про зростання запасів у Сполучених Штатах. Як повідомило Міністерство енергетики США, за тиждень запаси виросли на 15 мільйонів барелів. Резерви бензину в Штатах за тиждень підвищилися на 1 мільйон барелів, дистилятів – на 7,9 мільйона барелів.

      Що відомо про обвал цін на нафту

      • Обмеження, що ввели уряди країн по всьому світі через пандемію коронавірусу, завдали важкого удару по попиту на нафту.
      • Водночас угода держав ОПЕК + про обмеження видобутку ще не набула чинності.
      • Тому глобальні потужності для зберігання нафти виявилися фактично вичерпаними.
      • Віцепрезидент IHS Markit Джим Буркхард заявив, що обмеження видобутку та зняття карантинних обмежень можуть скоротити надлишок нафти на ринку на 17 мільйонів барелів на добу цієї весни.


      Коротко про обвал цін на нафту / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Обвал цен на нефть ОПЕК Фондовый рынок нефть
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