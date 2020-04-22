Цены на нефть выросли более чем на 10%: что известно
На торгах в среду, 22 апреля, цены на нефть ведущих марок выросли более чем на 10%. Цена на Brent превысила 20 долларов за баррель
Водночас вартість нафти WTI виросла на 39,8% – до 16,18 долара за барель. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.
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Пізніше котирування трохи знизилися: Brent впала до 20,14 долара за барель, а WTI – до 14,25 долара за барель.
Зверніть увагу! Нафта дорожчає, незважаючи на новини про зростання запасів у Сполучених Штатах. Як повідомило Міністерство енергетики США, за тиждень запаси виросли на 15 мільйонів барелів. Резерви бензину в Штатах за тиждень підвищилися на 1 мільйон барелів, дистилятів – на 7,9 мільйона барелів.
Що відомо про обвал цін на нафту
- Обмеження, що ввели уряди країн по всьому світі через пандемію коронавірусу, завдали важкого удару по попиту на нафту.
- Водночас угода держав ОПЕК + про обмеження видобутку ще не набула чинності.
- Тому глобальні потужності для зберігання нафти виявилися фактично вичерпаними.
- Віцепрезидент IHS Markit Джим Буркхард заявив, що обмеження видобутку та зняття карантинних обмежень можуть скоротити надлишок нафти на ринку на 17 мільйонів барелів на добу цієї весни.
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