Ціни на нафту зросли на понад 10%: що відомо

На торгах в середу, 22 квітня, ціни на нафту провідних марок зросли на понад 10%.. Ціна на Brent перевищила 20 доларів за барель

Водночас вартість нафти WTI виросла на 39,8% – до 16,18 долара за барель. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

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Пізніше котирування трохи знизилися: Brent впала до 20,14 долара за барель, а WTI – до 14,25 долара за барель.

Зверніть увагу! Нафта дорожчає, незважаючи на новини про зростання запасів у Сполучених Штатах. Як повідомило Міністерство енергетики США, за тиждень запаси виросли на 15 мільйонів барелів. Резерви бензину в Штатах за тиждень підвищилися на 1 мільйон барелів, дистилятів – на 7,9 мільйона барелів.

Що відомо про обвал цін на нафту

Обмеження, що ввели уряди країн по всьому світі через пандемію коронавірусу, завдали важкого удару по попиту на нафту.

Водночас угода держав ОПЕК + про обмеження видобутку ще не набула чинності.

Тому глобальні потужності для зберігання нафти виявилися фактично вичерпаними.

Віцепрезидент IHS Markit Джим Буркхард заявив, що обмеження видобутку та зняття карантинних обмежень можуть скоротити надлишок нафти на ринку на 17 мільйонів барелів на добу цієї весни.

Коротко про обвал цін на нафту / Інфографіка 24 каналу