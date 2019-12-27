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      Сколько будет стоить новогодний стол 2020

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      Первое января украинцы традиционно встречают за роскошным столом. Правда ли, что новогодние праздники в Украине каждый год становятся дороже? На этот вопрос пытались найти ответ журналисты 24 канала.

      Конечно, у каждой семьи свои обычаи встречать новый год, но есть блюда, которые называют традиционными – Оливье, селедка под шубой, холодец и прочее. Мы попытались подсчитать стоимость такого новогоднего стола.

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      Цена новогоднего стола 2020

      Итак, начнем с салата Оливье, который так полюбился украинцами. Нынешняя стоимость блюда, которое кстати во всем мире известно как "Русский салат", составит примерно 64 гривны. По сравнению с прошлым годом, его цена почти не изменилась, а вот в 2017 году он стоил 49 гривен. Сумма рассчитана на один килограмм готового блюда.

      Селедка под шубой (840г) обойдется в этом году в 25 гривен. В прошлом году ее стоимость составляла 29 гривен.

      Традиционный холодец в конце 2019 года стоит 61 гривну (750г). Его цена почти не изменилась.

      А вот бутерброды с красной икрой за два года подорожали. На сегодняшний день их стоимость составляет 306 гривен (700г), в прошлом – 294 гривны, а в 2017 году – 170 гривен.

      Салат винегрет также считают новогодним блюдом. Его стоимость составляет всего 19 гривен за полтора килограмма. В прошлом году его цена была выше – 22 гривны.

      Довольно популярное блюдо мясо по-французски будет стоить 78 гривен (400г).

      Килограмм нарезки обойдется примерно в 147 гривен, а консервации в 115 гривен.

      Шоколадные конфеты – 151 гривна (350г).

      Один килограмм мандаринов стоит 28 гривен.

      И, наконец, алкоголь. Он подорожал за год. На сегодняшний день за бутылки игристого и водки нужно отдать 230 гривен (1,25 л). В прошлом году это стоило 180 гривен.

      Общая стоимость такого традиционного стола на четыре персоны составляет – 1 224 гривны. В прошлом году он обошелся бы немного дешевле – 1 117 гривен, а вот в 2017 году – 922 гривны.


      Инфографика 24 канала

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