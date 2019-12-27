Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020

Перше січня українці традиційно зустрічають за розкішним столом. Чи правда, що новорічні свята в Україні кожного року стають дорожчими? На це питання намагалися знайти відповідь журналісти 24 каналу.

Звісно, кожна родина має свої звичаї зустрічати новий рік, але є страви, які називають традиційними – Олів’є, оселедець під шубою, холодець тощо. Ми спробували підрахувати вартість такого новорічного столу.

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Ціна новорічного столу 2020

Отже, розпочнемо з салату Олів’є, який так полюбився українцями. Цьогорічна вартість страви, яка до речі у всьому світі відома як "Російський салат", складатиме приблизно 64 гривні. У порівнянні з минулим роком, його ціна майже не змінилась, а от у 2017 році він коштував 49 гривень. Сума розрахована на один кілограм готової страви.

Оселедець під шубою (840г) обійдеться цього року в 25 гривень. У минулому році його вартість складала 29 гривень.

Традиційний холодець у кінці 2019 року коштує 61 гривню (750г). Його ціна майже не змінилась.

А от бутерброди з червоною ікрою за два роки подорожчали. На сьогоднішній день їх вартість складає 306 гривень (700г), у минулому – 294 гривень, а у 2017 році – 170 гривень.

Салат вінегрет також вважають новорічною стравою. Його вартість складає всього 19 гривень за півтора кілограми. У минулому році його ціна була вищою – 22 гривні.

Доволі популярна страва м'ясо по-французьки буде коштувати 78 гривень (400г).

Кілограм нарізки обійдеться приблизно у 147 гривень, а консервації у 115 гривень.

Шоколадні цукерки – 151 гривня (350г).

Один кілограм мандаринів коштує 28 гривень.

Й нарешті алкоголь. Він подорожчав за рік. На сьогоднішній день за пляшки ігристого та горілки треба віддати 230 гривень (1,25л). Торік це коштувало 180 гривень.

Загальна вартість такого традиційного столу на чотири персони складає – 1224 гривні. Минулого року він обійшовся б трохи дешевше – 1117 гривень, а от у 2017 році – 922 гривні.

Інфографіка 24 каналу

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