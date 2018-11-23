Цены на сигареты в Украине вырастут: когда и на сколько

Верховная Рада Украины приняла решение о повышении ставки акцизного налога на табачные изделия на 9% с 1 июля 2019 года.

За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226.

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24 канал сообщал, что в ночь на 23 ноября парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс.

Законом предусматривается повышение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, или согласно прогнозному показателю инфляции,

– говорится в пояснительной записке.

Также, с 1 января 2019 года вырастет ставка экологического налога за выбросы углекислого газа стационарными источниками с 0,41 гривны до 10 гривен за тонну и поэтапное повышение этой ставки до 30 гривен за тонну до 2023-го.

Напомним, Верховная Рада ввела налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в почтовых посылках в Украину из-за границы, если сумма товаров превышает 100 евро для одного получателя.