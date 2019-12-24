Цены на топливо в Украине упали после требования Зеленского

Управляемые группой "Приват" автозаправки 24 декабря снизили цены на все марки горючего на 1 гривну за литр. Это произошло после совещания 23 декабря в Офисе Президента.

Что касается цен на топливо на других автозаправках, то сети UPD, ОККО, WOG снизили стоимость горючего на 50 копеек за литр, сеть АМИК – на 70-80 копеек. Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

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Что известно о совещании в Офисе Президента

На совещании с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте– и газодобывающей отрасли и сетей АЗС Президент Украины Владимир Зеленский обсудил снижение цен на топливо на украинских автозаправках, детенизации рынка и призвал сети АЗС снизить стоимость горючего на стелах.

Мы обращаемся к вам с предложением активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить (цену). На табло,

– заявил Зеленский.

Заметим, что еще 5 декабря Антимонопольный комитет принял обязательные для исполнения рекомендации, согласно которым ряд крупных АЗС должен был снизить цены на бензин и дизельное топливо. Все потому, что средние оптовые на топливо упали на 20%, в то же время на 12% упал курс доллара.