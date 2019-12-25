На сколько максимально могут снизиться цены на топливо: мнение эксперта

На данный момент есть предпосылки для снижения цены на нефтепродукты из-за укрепления курса гривны. Но трейдеры не спешат их снижать.

Об этом 24 каналу рассказал энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

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Есть основания для снижения цены на гривну – на бензин и дизтопливо, которые стоят примерно одинаково. Все зависит от курса гривны по отношению к доллару. Сомнительно, что нынешний курс доллара долго продержится. Но медленно цены снижаются. Цена нефти относительно стабильная. Ключевой фактор – курс доллара,

– отмечает Дмитрий Марунич.

Эксперт добавляет: если рынок будет стабильным, а курс доллара такой, как сейчас, то снижение на гривну будет в ближайшем будущем. Если эти параметры будут меняться, нефть начнет дорожать, то, соответственно, и цены на дизтопливо и нефть будут реагировать на это.

Что известно о ценах на топливо? 23 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, во время которой стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка. Зеленский обратился с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не сделать скидки, а уменьшить цену. После призыва Зеленского цены на топливо снизились.



Курс валют на последующие годы / инфографика 24 канала