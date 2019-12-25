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      На скільки максимально можуть знизитися ціни на пальне: думка експерта

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      Президент Зеленський закликав учасників паливного ринку знизити ціни / Фото з соціальних мереж

      Зараз є передумови для зниження ціни на нафтопродукти через зміцнення курсу гривні. Але трейдери не поспішають їх знижувати.

      Про це 24 каналу розповів енергетичний експерт Дмитро Марунич.

      Читайте також: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

      Є підстави для зниження ціни на гривню – на бензин і дизпаливо, які коштують приблизно однаково. Все залежить від курсу гривні по відношенню до долара. Сумнівно, що нинішній курс долара довго протримається. Але повільно ціни знижуються. Ціна нафти відносно стабільна. Ключовий фактор –  курс долара, 
      – наголошує Дмитро Марунич.

      Експерт додає: якщо ринок буде стабільним, а курс долара такий, як і зараз, то зниження на гривню буде в найближчому майбутньому. Якщо ці параметри змінюватимуться, нафта почне дорожчати, то, відповідно, і ціни на дизпаливо і нафту реагуватимуть на це.

      Що відомо про ціни на пальне? 23 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій, під час якої сторони обговорили питання зниження цін на пальне на українських АЗС та детінізації ринку. Зеленський звернувся з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу та зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а зменшити ціну. Після заклику Зеленського ціни на пальне знизилися

      курс гривні
      Курс валют на наступні роки / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Долар-Гривня Володимир Зеленський Пальне
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