Цены в новостройках Львова в июле существенно пошли на убыль

Как изменились цены на квадратные метры в новостройках Львова в июле 2019 года и какие тенденции демонстрирует рынок недвижимости города.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в июле 2019 года ощутимо снизилась.

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По данным аналитиков портала недвижимости ЛУН.ua, за месяц цена в гривне упала более чем 2,5% – до 15 500 гривен за квадрат.

Минимальная цена также несколько снизилась – с 10 600 до 10 500 гривен за метр квадратный.



Цены на квартиры в новостройках Львова в июле 2019 / Данные: lun.ua

Как изменились цены в районах Львова?

По итогам июля неизменной осталась только средняя стоимость метра квадратного в новостройках во Франковском районе города. В 4 районах цены ощутимо опустились.

Да, в Сыховском и Шевченковском, где строят в основном жилье комфорт-класса средняя цена снизилась 16200-16000 гривен за метр квадратный.

Ощутимо упали в цене квартиры в новостройках Железнодорожного и Лычаковского района. Здесь преобладают квартиры бизнес-класса и в июле квадратный метр в них можно было приобрести в среднем за 19100-19800 гривен за квадрат.

Галицкий район, который охватывает центр Львова, стал единственным районом города, где в июле средняя цена метра квадратного на квартиры в новостройках не снизилась, а наоборот – выросла.

В элитных новостройках в центре квадратный метр обойдется в среднем в 33 900 гривен.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в 2019 году Район Январь, грн/м² Февраль, грн/м² Март, грн/м² Апрель, грн/м² Май, грн/м² Июнь, грн/м² Июль, грн/м² Сыховский 16300 16000 16300 16300 16600 16400 16200 Шевченковский 16500 16200 16300 16300 16000 16400 16000 Железнодорожный 18100 18400 18400 18400 19200 19900 19100 Лычаковский 18100 18500 19300 19200 21000 21000 19800 Франковский 20200 20500 20300 20100 20000 20400 20400 Галицкий 33600 32500 32300 32300 33600 33700 33900



Самые дорогие квартиры продают в новостройках в центре Львова / Фото: 24 канал

По данным ЛУН.ua, в начале августа 2019 года во Львове доступны для продажи квартиры в 192 жилых комплексах.

Сравните, как в июле изменились цены на квартиры в новостройках Киева и Одессы.