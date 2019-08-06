Цены в новостройках Львова в июле существенно пошли на убыль
Как изменились цены на квадратные метры в новостройках Львова в июле 2019 года и какие тенденции демонстрирует рынок недвижимости города.
Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в июле 2019 года ощутимо снизилась.
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По данным аналитиков портала недвижимости ЛУН.ua, за месяц цена в гривне упала более чем 2,5% – до 15 500 гривен за квадрат.
Минимальная цена также несколько снизилась – с 10 600 до 10 500 гривен за метр квадратный.
Цены на квартиры в новостройках Львова в июле 2019 / Данные: lun.ua
Как изменились цены в районах Львова?
По итогам июля неизменной осталась только средняя стоимость метра квадратного в новостройках во Франковском районе города. В 4 районах цены ощутимо опустились.
Да, в Сыховском и Шевченковском, где строят в основном жилье комфорт-класса средняя цена снизилась 16200-16000 гривен за метр квадратный.
Ощутимо упали в цене квартиры в новостройках Железнодорожного и Лычаковского района. Здесь преобладают квартиры бизнес-класса и в июле квадратный метр в них можно было приобрести в среднем за 19100-19800 гривен за квадрат.
Галицкий район, который охватывает центр Львова, стал единственным районом города, где в июле средняя цена метра квадратного на квартиры в новостройках не снизилась, а наоборот – выросла.
В элитных новостройках в центре квадратный метр обойдется в среднем в 33 900 гривен.
|Район
|Январь, грн/м²
|Февраль, грн/м²
|Март, грн/м²
|Апрель, грн/м²
|Май, грн/м²
|Июнь, грн/м²
|Июль, грн/м²
|Сыховский
|16300
|16000
|16300
|16300
|16600
|16400
|16200
|Шевченковский
|16500
|16200
|16300
|16300
|16000
|16400
|16000
|Железнодорожный
|18100
|18400
|18400
|18400
|19200
|19900
|19100
|Лычаковский
|18100
|18500
|19300
|19200
|21000
|21000
|19800
|Франковский
|20200
|20500
|20300
|20100
|20000
|20400
|20400
|Галицкий
|33600
|32500
|32300
|32300
|33600
|33700
|33900
Самые дорогие квартиры продают в новостройках в центре Львова / Фото: 24 канал
По данным ЛУН.ua, в начале августа 2019 года во Львове доступны для продажи квартиры в 192 жилых комплексах.
Сравните, как в июле изменились цены на квартиры в новостройках Киева и Одессы.
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