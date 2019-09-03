Что будет с рынком недвижимости осенью
Чего ждать от рынка строительства и недвижимости Украины осенью и какие прогнозы для отрасли после назначения нового состава Кабмина.
По итогам августа, средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Киева существенно снизилась.
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Почему в августе упали цены на квартиры?
Эксперт по недвижимости Виктория Берещак объясняет, что существенным фактором, который повлиял на снижение стоимости жилья стало укрепление гривны относительно доллара.
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Отдельно на цены повлияло желание застройщиков подогреть интерес покупателей к новому сезону летними дисконтами. Во многих ЖК действовали акционные предложения, которые завершились до 31 августа,
– заметила Виктория Берещак.
Какой прогноз на осень?
По словам специалиста, существует высокая вероятность, что осенью цены на квадратные метры в новостройках пойдут вверх. Для этого существует несколько предпосылок.
"Будет расти доллар, а за ним – цены на квартиры на первичном рынке. К тому же ожидается дальнейшее подорожание стройматериалов, в частности кирпича, бетона, арматуры, что скажется на квадратных метрах. По такому сценарию цены вырастут на 1-3%", – прогнозирует специалист.
Подорожание стройматериалов влияет на цены на квартиры в Украине осенью / Фото: cegla.if.ua
В то же время, если доллар существенно подскочит или будут другие непредсказуемые внешние факторы, прямо или косвенно касающиеся строительства, то стоимость метра квадратного может вырасти 2-5%.
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На рынок недвижимости и строительства также повлияет окончательное перезагрузки власти: Верховная Рада 9-го созыва с монобольшинством "Слуги народа" уже начала работу и назначила новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком.
Председателем новообразованного Министерства развития общин в территорий стала Алена Бабак – что о ней известно, читайте в материале.
Новоназначенный премьер-министр уже анонсировал смену руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции и заявил, что в Украине вполне реально может быть ипотека в гривнах под 12-13%.
Перезапуск власти только состоялся, поэтому пока сложно прогнозировать, что будет сделано, какие реформы продлены, какой курс взят. Но, думаю, уже через месяц можно будет говорить о промежуточных результатах и как они повлияют на рынок,
– резюмировала Виктория Берещак.
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