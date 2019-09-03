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      Что будет с рынком недвижимости осенью

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      Что будет с рынком недвижимости Украины осенью
      Что будет с рынком недвижимости Украины осенью / Фото из открытых источников

      Чего ждать от рынка строительства и недвижимости Украины осенью и какие прогнозы для отрасли после назначения нового состава Кабмина.

      По итогам августа, средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Киева существенно снизилась.

      Актуально! Цены на квартиры в новостройках Киева в августе небывало снизились

      Почему в августе упали цены на квартиры?

      Эксперт по недвижимости Виктория Берещак объясняет, что существенным фактором, который повлиял на снижение стоимости жилья стало укрепление гривны относительно доллара.

       Читайте объяснение: Что происходит с курсом доллара

      Отдельно на цены повлияло желание застройщиков подогреть интерес покупателей к новому сезону летними дисконтами. Во многих ЖК действовали акционные предложения, которые завершились до 31 августа,
      – заметила Виктория Берещак.

      Какой прогноз на осень?

      По словам специалиста, существует высокая вероятность, что осенью цены на квадратные метры в новостройках пойдут вверх. Для этого существует несколько предпосылок.

      "Будет расти доллар, а за ним – цены на квартиры на первичном рынке. К тому же ожидается дальнейшее подорожание стройматериалов, в частности кирпича, бетона, арматуры, что скажется на квадратных метрах. По такому сценарию цены вырастут на 1-3%", – прогнозирует специалист.

      будматеріали цегла

      Подорожание стройматериалов влияет на цены на квартиры в Украине осенью / Фото: cegla.if.ua

      В то же время, если доллар существенно подскочит или будут другие непредсказуемые внешние факторы, прямо или косвенно касающиеся строительства, то стоимость метра квадратного может вырасти 2-5%.

      К теме: Стройматериалы дорожают: как это скажется на ценах на квартиры

      На рынок недвижимости и строительства также повлияет окончательное перезагрузки власти: Верховная Рада 9-го созыва с монобольшинством "Слуги народа" уже начала работу и назначила новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком.

      Председателем новообразованного Министерства развития общин в территорий стала Алена Бабак – что о ней известно, читайте в материале.

      Новоназначенный премьер-министр уже анонсировал смену руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции и заявил, что в Украине вполне реально может быть ипотека в гривнах под 12-13%.

      Перезапуск власти только состоялся, поэтому пока сложно прогнозировать, что будет сделано, какие реформы продлены, какой курс взят. Но, думаю, уже через месяц можно будет говорить о промежуточных результатах и как они повлияют на рынок,
      – резюмировала Виктория Берещак.

       Читайте также: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

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      Теги: Кабинет Министров Украины Верховная Рада Курсы валют Строительство Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Первичный рынок недвижимости Цены на недвижимость
      Источник: 24 канал
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