Що буде з ринком нерухомості восени

Чого чекати від ринку будівництва та нерухомості України восени та які прогнози для галузі після призначення нового складу Кабміну.

За підсумками серпня, середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Києва суттєво знизилась.

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Чому у серпні впали ціни на квартири?

Експертка з нерухомості Вікторія Берещак пояснює, що суттєвим фактором, який вплинув на зниження вартості житла стало зміцнення гривні щодо долара.

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Окремо на ціни вплинуло бажання забудовників підігріти інтерес покупців до нового сезону літніми дисконтами. У багатьох ЖК діяли акційні пропозиції, які завершились до 31 серпня,

– зауважила Вікторія Берещак.

Який прогноз на осінь?

За словами фахівчині, існує висока ймовірність, що восени ціни на квадратні метри у новобудовах підуть догори. Для цього існує кілька передумов.

"Буде рости долар, а за ним – ціни на квартири на первинному ринку. До того ж очікується подальше здорожчання будматеріалів, зокрема цегли, бетону, арматури, що позначиться на квадратних метрах. За таким сценарієм ціни виростуть на 1-3%", – прогнозує фахівець.



Здорожчання будматеріалів плине на ціни на квартири в Україні восени / Фото: cegla.if.ua

Водночас, якщо долар суттєво підскочить або будуть інші непередбачувані зовнішні фактори, що прямо чи опосередковано стосуватимуться будівництва, то вартість метра квадратного може зрости 2-5%.

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На ринок нерухомості та будівництва також вплине остаточне перезавантаження влади: Верховна Рада 9-го скликання з монобільшістю "Слуги народу" уже розпочала роботу і призначила новий склад уряду на чолі з Олексієм Гончаруком.

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Новопризначений прем'єр-міністр вже анонсував зміну керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції і заявив, що в Україні цілком реально може бути іпотека в гривнях під 12-13%.

Перезапуск влади тільки відбувся, тож наразі складно прогнозувати, що буде зроблено, які реформи продовжено, який курс взято. Але, гадаю, вже за місяць можна буде говорити про проміжні результати та як вони вплинуть на ринок,

– резюмувала Вікторія Берещак.

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