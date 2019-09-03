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      Що буде з ринком нерухомості восени

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      Що буде з ринком нерухомості України восени
      Що буде з ринком нерухомості України восени / Фото із відкритих джерел

      Чого чекати від ринку будівництва та нерухомості України восени та які прогнози для галузі після призначення нового складу Кабміну.

      За підсумками серпня, середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Києва суттєво знизилась.

      Актуально! Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились

      Чому у серпні впали ціни на квартири?

      Експертка з нерухомості Вікторія Берещак пояснює, що суттєвим фактором, який вплинув на зниження вартості житла стало зміцнення гривні щодо долара.

      Читайте пояснення: Що відбувається з курсом долара

      Окремо на ціни вплинуло бажання забудовників підігріти інтерес покупців до нового сезону літніми дисконтами. У багатьох ЖК діяли акційні пропозиції, які завершились до 31 серпня,
      – зауважила Вікторія Берещак.

      Який прогноз на осінь?

      За словами фахівчині, існує висока ймовірність, що восени ціни на квадратні метри у новобудовах підуть догори. Для цього існує кілька передумов.

      "Буде рости долар, а за ним – ціни на квартири на первинному ринку. До того ж очікується подальше здорожчання будматеріалів, зокрема цегли, бетону, арматури, що позначиться на квадратних метрах. За таким сценарієм ціни виростуть на 1-3%", – прогнозує фахівець.

      будматеріали цегла
      Здорожчання будматеріалів плине на ціни на квартири в Україні восени / Фото: cegla.if.ua

      Водночас, якщо долар суттєво підскочить або будуть інші непередбачувані зовнішні фактори, що прямо чи опосередковано стосуватимуться будівництва, то вартість метра квадратного може зрости 2-5%.

      До теми: Будматеріали дорожчають: як це позначиться на цінах на квартири

      На ринок нерухомості та будівництва також вплине остаточне перезавантаження влади: Верховна Рада 9-го скликання з монобільшістю "Слуги народу" уже розпочала роботу і призначила новий склад уряду на чолі з Олексієм Гончаруком.

      Очільницею новоутвореного Міністерства розвитку громад у територій стала Альона Бабак – що про неї відомо, читайте у матеріалі.

      Новопризначений прем'єр-міністр вже анонсував зміну керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції і заявив, що в Україні цілком реально може бути іпотека в гривнях під 12-13%.

      Перезапуск влади тільки відбувся, тож наразі складно прогнозувати, що буде зроблено, які реформи продовжено, який курс взято. Але, гадаю, вже за місяць можна буде говорити про проміжні результати та як вони вплинуть на ринок,
      – резюмувала Вікторія Берещак.

      Читайте також: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

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      Теги: Верховна Рада Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Будівництво Курси валют Первинний ринок нерухомості Кабінет Міністрів України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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