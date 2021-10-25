Пикалов подтвердил информацию, которая ранее появлялась в СМИ. Зеленская действительно продолжает работать над проектом "Квартал 95".

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"У нас появилась цензура откуда не ждали", – подчеркнул он.

Зеленская редко работает над сценариями

Первая леди Украины продолжает работать над сценариями, хотя "у нее очень мало времени". Именно поэтому она появляется реже, чем раньше, но все же работает.

Для нее это маленький кайфец, который остался

– отметил Пикалов.

Он подтвердил, что она сейчас является автором программы "Женский квартал". Также Пикалов вспомнил, что знаком с Зеленской еще со школьных времен.

Она мне всегда нравилась. Остается моей очень хорошей подругой. Елена сейчас мудрая женщина. Стала размереннее и спокойнее. Она такая, как есть. Нам очень легко было, потому что мы дурносмехи. Александр Пикалов Актер и художественный руководитель "Квартала 95"

Замечания во время работы над шутками

Сейчас Зеленская часто в процессе работы над некоторыми шутками, делает им замечания. "Когда сейчас мы начинаем немного чернить в юморе, то она говорит, чтобы мы были тише", – вспомнил Пикалов.

Обратите внимание! Ранее Елена Зеленская отметила, что все политические шутки были правдивыми и то, что ее муж стал объектом таких шуток, – нормальный процесс.

Художественный руководитель "Квартала 95" объяснил, что первая леди Украины часто говорит, что коллектив слышит какую-то новость и начинает ее "раскручивать". Однако Зеленская говорит, что "юмор должен быть правдивым".