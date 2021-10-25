Пікалов підтвердив інформацію, яка раніше з'являлася у медіа. Зеленська справді продовжує працювати над проєктом "Квартал 95".
До теми Нічого не вигадували, – Олена Зеленська про жарти в "Кварталі 95"
"У нас з'явилася цензура, звідки не чекали", – наголосив він.
Зеленська рідко працює над сценаріями
Перша леді України продовжує працювати над сценаріями, хоч "у неї дуже обмаль часу". Саме тому вона з'являється рідше, аніж раніше, проте все ж працює.
Для неї це маленький кайфець, який залишився,
– відзначив Пікалов.
Він підтвердив, що вона зараз є авторкою програми "Жіночий квартал". Також Пікалов згадав, що знайомий із Зеленською ще зі шкільних часів.
Вона мені завжди подобалася. Залишається моєю дуже хорошою подругою. Олена зараз мудра жінка. Стала розміреніша і спокійніша. Вона така, як є. Нам дуже легко було, тому що ми дурносміхи.
Зауваження під час роботи над жартами
Зараз Зеленська часто у процесі роботи над деякими жартами, робить їм зауваження. "Коли зараз ми починаємо трохи чорніти в гуморі, то вона каже, щоб ми були тихіше", – згадав Пікалов.
Художній керівник "Кварталу 95" пояснив, що перша леді України часто каже, що колектив чує якусь новину і починає її "розкручувати". Проте Зеленська каже, що "гумор має бути правдивим".