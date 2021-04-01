Супруги "сгорели" от COVID-19: Церковь взяла под опеку 13 детей из детдома Родиковых
Киевская епархия ПЦУ будет заниматься 13 детьми из детдома семейного типа Владимира и Дианы Родиковых. В марте 2021 года супруги умерли от коронавируса.
Источник:Фейсбук митрополита Епифания
Митрополит Епифаний рассказал, что хорошо знает эту семью, "все трудности и испытания, которые они прошли как вынужденные переселенцы из-за войны на Востоке Украины".
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Им пришлось покинуть родной дом в Макеевке, который впоследствии сожгли оккупанты, переехать в незнакомую для них Киевскую область, с самого начала обустраивать свою жизнь,
– отметил глава Православной церкви Украины.
По словам митрополита, "2 года назад он совершил первое Таинство крещения как Предстоятеля Православной Церкви Украины 9 детей этой семьи".
"Мы беспокоились об этой семье. Хорошо помню, как шумно, но очень уютно и по-домашнему каждый раз встречала эта семья, которая никогда не делила детей на "своих" и "усыновленных", где все дети росли в любви и согласии", – вспомнил митрополит Епифаний.
Глава ПЦУ рассказал, что в семье Родикових – "история новейшей Украины: с ее положительными страницами, на которых есть сплоченность, сила, любовь и помощь ближним, и, как следствие, победа над обстоятельствами; но и с печальными также – где есть война, лишения, пандемия, а теперь еще и потеря обоих родителей".
Митрополит Епифаний отметил, что сегодня "эти 13 детей, как никогда, нуждаются в поддержке".
"Церковь продолжает всесторонне заниматься этой семьей, позаботится о ее духовных и материальных потребностях. Киевская епархия ПЦУ уже создала целевой "Благотворительный фонд помощи семье Родиковых", – поделился Епифаний.
Глава ПЦУ подытожил, что "история детей Родикових – испытание и вызов для всей страны".
Смерть супругов Родиковых: что известно
- Владимир и Диана Родиковые в 2020 году отпраздновали серебряную свадьбу – 25 лет вместе.
- Супруги воспитывали 5 общих детей и 8 – названных.
- В марте Родиковы попали в Васильковскую районную больницу. Там супругов спасали от коронавируса.
- Владимир ушел из жизни 20 марта.
- Диана умерла 29 марта.
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