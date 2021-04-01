Київська єпархія ПЦУ опікуватиметься 13 дітьми з дитбудинку сімейного типу Володимира та Діани Родікових. У березні 2021 подружжя померло від коронавірусу.

Митрополит Епіфаній розповів, що добре знає цю сім'ю, "всі труднощі й випробування, які вони пройшли як вимушені переселенці через війну на Сході України".

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Їм довелося покинути рідний дім у Макіївці, який згодом спалили окупанти, переїхати на незнайому для них Київщину, з самого початку облаштовувати своє життя,

– зауважив глава Православної церкви України.

За словами митрополита, "2 роки тому він звершив перше Таїнство хрещення як Предстоятеля Православної Церкви України 9 дітей цієї родини".

"Ми турбувалися про цю сім'ю. Добре пам'ятаю, як гамірно, але дуже затишно й по-домашньому щоразу зустрічала ця родина, яка ніколи не ділила дітей на "власних" та "усиновлених", де всі діти росли в любові й злагоді", – пригадав митрополит Епіфаній.

Очільник ПЦУ розповів, що у родині Родікових – "історія новітньої України: з її позитивними сторінками, на яких є згуртованість, сила, любов та допомога ближніх, і, як наслідок, перемога над обставинами; але й із сумними також – де є війна, поневіряння, пандемія, а відтепер ще й втрата обох батьків".

Митрополит Епіфаній наголосив, що сьогодні "ці 13 дітей, як ніколи, потребують підтримки".

"Церква продовжує всебічно опікуватися цією родиною, подбає про її духовні та матеріальні потреби. Київська єпархія ПЦУ вже створила цільовий "Благодійний фонд допомоги сім’ї Родікових", – поділився Епіфаній.

Глава ПЦУ підсумував, що "історія дітей Родікових – випробування і виклик для всієї країни".

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