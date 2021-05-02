Переходной военный совет Чада 2 мая назначил в стране временное правительство. В состав нового руководства государства вошли около 40 человек. Создали и новое министерство – национального примирения.

Сейчас во главе временного правительства находится 54-летний Альбер Падак. Он уже был премьером Чада в 2016 – 2018 годах.

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Президент страны погиб 11 апреля

Военный совет пришел к власти в стране 11 апреля. Именно тогда во время боев с силами повстанцев и погиб президент государства Идрис Деби. Он возглавлял Чад в течение 3 десятилетий и вот недавно переизбрался на должность снова.

В военный совет вошли 15 высших офицеров, среди них и сын погибшего президента. Именно 37-летний Махамат Деби сейчас возглавляет совет и именно он занимался формированием временного правительства.

Переходный период продлится 18 месяцев

Отметим, что, по словам военных, переходный период в Чаде продлится полтора года. После этого они пообещали провести демократические выборы.

Заметьте! В стране уже отменили комендантский час, который ввели сразу после убийства президента. Военный совет считает, что ему удалось взять ситуацию с безопасностью под свой контроль.

Смотрите на карте, где находится Чад: