В Чаде после убийства президента назначили временное правительство
Переходной военный совет Чада 2 мая назначил в стране временное правительство. В состав нового руководства государства вошли около 40 человек. Создали и новое министерство – национального примирения.
Источник:Al Jazeera
Сейчас во главе временного правительства находится 54-летний Альбер Падак. Он уже был премьером Чада в 2016 – 2018 годах.
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Президент страны погиб 11 апреля
Военный совет пришел к власти в стране 11 апреля. Именно тогда во время боев с силами повстанцев и погиб президент государства Идрис Деби. Он возглавлял Чад в течение 3 десятилетий и вот недавно переизбрался на должность снова.
В военный совет вошли 15 высших офицеров, среди них и сын погибшего президента. Именно 37-летний Махамат Деби сейчас возглавляет совет и именно он занимался формированием временного правительства.
Переходный период продлится 18 месяцев
Отметим, что, по словам военных, переходный период в Чаде продлится полтора года. После этого они пообещали провести демократические выборы.
Смотрите на карте, где находится Чад:
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