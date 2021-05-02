Перехідна військова рада Чаду 2 травня призначила в країні тимчасовий уряд. До складу нового керівництва держави увійшли близько 40 осіб. Створили і нове міністерство – національного примирення.

Наразі на чолі тимчасового уряду перебуває 54-річний Альбер Падак. Він уже був прем'єром Чаду у 2016 – 2018 роках.

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Президент країни загинув 11 квітня

Військова рада прийшла до влади в країні 11 квітня. Саме тоді під час боїв з силами повстанців і загинув президент держави Ідріс Дебі.Він очолював Чад протягом 3 десятиліть і от нещодавно переобрався на посаду знову.

До військової ради увійшли 15 вищих офіцерів, серед них і син загиблого президента. Саме 37-річний Махамат Дебі наразі очолює раду і саме він займався формуванням тимчасового уряду.

Перехідний період триватиме 18 місяців

Зазначимо, що, за словами військових, перехідний період у Чаді триватиме півтора року. Після цього вони пообіцяли провести демократичні вибори.

Зверніть увагу! В країні уже скасували комендантську годину, яку ввели одразу після вбивства президента. Військова рада вважає, що їй вдалось взяти ситуацію з безпекою під свій контроль.

Дивіться на карті, де розташований Чад: